جنوب أفريقيا تستدعى سفير إسرائيل بسبب سلوكه حول الحرب على غزة

(MENAFN
- Youm7) استدعت جنوب أفريقيا السفير الإسرائيلى، إلياف بيلوتسركوفسكى؛ لمناقشة سلوكه الذى وصفته بأنه مؤسف
فيما يتعلق بالحرب فى غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية فى بريتوريا، اليوم الجمعة.
وأضافت الوزارة، فى بيان، أن بيلوتسركوفسكى تسلم أمر الاستدعاء أمس الخميس، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن سلوكه.
وقال البيان: "مطلوب من السفير بيلوتسركوفسكى أن يتصرف وفقا لاتفاقيات فيينا التى تمنح رؤساء البعثات الدبلوماسية امتيازات ومسؤوليات معينة، من أهمها الاعتراف بالقرارات السيادية للبلد المضيف".
MENAFN10112023000132011024ID1107409413
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.