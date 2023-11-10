جنوب أفريقيا تستدعى سفير إسرائيل بسبب سلوكه حول الحرب على غزة

MENAFN - Youm7) استدعت جنوب أفريقيا السفير الإسرائيلى، إلياف بيلوتسركوفسكى؛ لمناقشة سلوكه الذى وصفته بأنه مؤسففيما يتعلق بالحرب فى غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية فى بريتوريا، اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة، فى بيان، أن بيلوتسركوفسكى تسلم أمر الاستدعاء أمس الخميس، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن سلوكه.

وقال البيان: "مطلوب من السفير بيلوتسركوفسكى أن يتصرف وفقا لاتفاقيات فيينا التى تمنح رؤساء البعثات الدبلوماسية امتيازات ومسؤوليات معينة، من أهمها الاعتراف بالقرارات السيادية للبلد المضيف".