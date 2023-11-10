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الأربعاء المقبل.. الرئيس الأمريكى يلتقى نظيره الصينى لبحث القضايا الثنائية

11/10/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Youm7) أفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيجتمع مع نظيره الصينى شى جين بينج، /الأربعاء/ المقبل

فى مدينة سان فرانسيسكو، لبحث القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على الأهمية المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، وبحث مجموعة من العلاقات الإقليمية والدولية.


وذكر بيان على موقع البيت الأبيض الإلكترونى اليوم، أنه بناءً على اجتماعهما الأخير فى نوفمبر 2022 فى بالى بإندونيسيا، سيناقش الرئيسان أيضًا كيف يمكن للولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الاستمرار فى إدارة المنافسة بشكل مسئول والعمل معًا بما يتوافق مصلحة البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالتحديات العابرة للحدود الوطنية، التى تؤثر على المجتمع الدولي.


وفى السياق، ذكرت شبكة (سى إن إن) الإخبارية، أنه من غير المرجح أن تؤدى المحادثات إلى ذوبان الجليد بشكل كبير فى العلاقات الثنائية الأكثر أهمية فى العالم، وبدلاً من ذلك فإن حقيقة انعقاد الاجتماع ينظر إليها مساعدو البيت الأبيض على أنها علامة إيجابية بعد شهور من الاضطرابات.


وقال مسئولون أمريكيون إن الزعيمين يأملان فى تطوير "إطار عمل" لإدارة العلاقات التنافسية الناجحة بين القوتين، بهدف إزالة المفاهيم الخاطئة وتجنب المفاجآت.


وأضاف المسئولون أن مساعدى بايدن يدخلون القمة بتوقعات واقعية، ولا يتوقعون قائمة طويلة من النتائج بعد ذلك.


ويشمل جدول الأعمال استعادة الاتصالات العسكرية بين البلدين، وهو هدف رئيسى لبايدن، الذى يخطط للضغط على شى بشأن هذه القضية وكذلك أيضاً الصراعات فى إسرائيل وأوكرانيا؛ ومجالات التعاون المحتملة مثل تغير المناخ ومكافحة الاتجار بالمخدرات؛ والخلافات العميقة حول قضايا حقوق الإنسان والتصعيد العسكرى فى بحر الصين الجنوبى وحول تايوان.







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