Saturday, 11 November 2023 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن بوست: رومانيا تسعى لشراء 54 دبابة أبرامز من أمريكا بقيمة مليار دولار

11/10/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن رومانيا تسعى لشراء 54 دبابة قتال رئيسية من طراز "أبرامز" ومعدات ذات الصلة من الولايات المتحدة خلال صفقة تبلغ قيمتها ما لا يقل عن مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم /الجمعة/، إن الدبابات الأحدث طرازًا من شأنها أن تساعد جيشها فى الوفاء بالتحديات الأمنية الإقليمية للبلاد العضو فى حلف شمال الأطلسى منذ عام 2004 وتتشارك حدود طويلة مع أوكرانيا التى تشهد صراعًا مع روسيا.


وصرح وزير الدفاع الرومانى، انجيل تيلفار، بأن الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة "تمثل أحد ركائز الأمن القومى ومساهمة أساسية من أجل تعزيز دفاع الجناح الشرقى لحلف الناتو فى منطقة البحر الأسود"، معلنًا افتتاح مركز للتدريب مخطط له منذ فترة طويلة لطيارى الطائرات المقاتلة من طراز F-16 الأسبوع المقبل من دول الناتو والشركاء الآخرين، بما فى ذلك أوكرانيا.


وأوضحت وزارة الدفاع أن صفقة البيع ستتضمن ذخائر وأجهزة محاكاة للتدريب، مضيفة أن رومانيا قد قدرت قيمة العقد بنحو مليار دولار، فيما لم يتم تحديد إطار زمنى للشراء.


وقالت الوزارة إن البيع سيشمل ذخيرة وأجهزة محاكاة للتدريب، مضيفة أن رومانيا قدرت قيمة العقد بنحو مليار دولار، لكن تم إخطار الكونجرس بقيمة أعلى تبلغ 2.5 مليار دولار بعد أن وافقت عليه وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس ولم يتم تحديد إطار زمنى للشراء.







MENAFN10112023000132011024ID1107409411

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث