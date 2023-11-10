واشنطن بوست: رومانيا تسعى لشراء 54 دبابة أبرامز من أمريكا بقيمة مليار دولار

(MENAFN
- Youm7) أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن رومانيا تسعى لشراء 54 دبابة قتال رئيسية من طراز "أبرامز" ومعدات ذات الصلة من الولايات المتحدة خلال صفقة تبلغ قيمتها ما لا يقل عن مليار دولار.
وقالت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم /الجمعة/، إن الدبابات الأحدث طرازًا من شأنها أن تساعد جيشها فى الوفاء بالتحديات الأمنية الإقليمية للبلاد العضو فى حلف شمال الأطلسى منذ عام 2004 وتتشارك حدود طويلة مع أوكرانيا التى تشهد صراعًا مع روسيا.
وصرح وزير الدفاع الرومانى، انجيل تيلفار، بأن الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة "تمثل أحد ركائز الأمن القومى ومساهمة أساسية من أجل تعزيز دفاع الجناح الشرقى لحلف الناتو فى منطقة البحر الأسود"، معلنًا افتتاح مركز للتدريب مخطط له منذ فترة طويلة لطيارى الطائرات المقاتلة من طراز F-16 الأسبوع المقبل من دول الناتو والشركاء الآخرين، بما فى ذلك أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الدفاع أن صفقة البيع ستتضمن ذخائر وأجهزة محاكاة للتدريب، مضيفة أن رومانيا قد قدرت قيمة العقد بنحو مليار دولار، فيما لم يتم تحديد إطار زمنى للشراء.
وقالت الوزارة إن البيع سيشمل ذخيرة وأجهزة محاكاة للتدريب، مضيفة أن رومانيا قدرت قيمة العقد بنحو مليار دولار، لكن تم إخطار الكونجرس بقيمة أعلى تبلغ 2.5 مليار دولار بعد أن وافقت عليه وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس ولم يتم تحديد إطار زمنى للشراء.
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