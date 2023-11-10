واشنطن بوست: رومانيا تسعى لشراء 54 دبابة أبرامز من أمريكا بقيمة مليار دولار

MENAFN - Youm7) أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن رومانيا تسعى لشراء 54 دبابة قتال رئيسية من طراز "أبرامز" ومعدات ذات الصلة من الولايات المتحدة خلال صفقة تبلغ قيمتها ما لا يقل عن مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم /الجمعة/، إن الدبابات الأحدث طرازًا من شأنها أن تساعد جيشها فى الوفاء بالتحديات الأمنية الإقليمية للبلاد العضو فى حلف شمال الأطلسى منذ عام 2004 وتتشارك حدود طويلة مع أوكرانيا التى تشهد صراعًا مع روسيا.



وصرح وزير الدفاع الرومانى، انجيل تيلفار، بأن الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة "تمثل أحد ركائز الأمن القومى ومساهمة أساسية من أجل تعزيز دفاع الجناح الشرقى لحلف الناتو فى منطقة البحر الأسود"، معلنًا افتتاح مركز للتدريب مخطط له منذ فترة طويلة لطيارى الطائرات المقاتلة من طراز F-16 الأسبوع المقبل من دول الناتو والشركاء الآخرين، بما فى ذلك أوكرانيا.



وأوضحت وزارة الدفاع أن صفقة البيع ستتضمن ذخائر وأجهزة محاكاة للتدريب، مضيفة أن رومانيا قد قدرت قيمة العقد بنحو مليار دولار، فيما لم يتم تحديد إطار زمنى للشراء.



وقالت الوزارة إن البيع سيشمل ذخيرة وأجهزة محاكاة للتدريب، مضيفة أن رومانيا قدرت قيمة العقد بنحو مليار دولار، لكن تم إخطار الكونجرس بقيمة أعلى تبلغ 2.5 مليار دولار بعد أن وافقت عليه وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس ولم يتم تحديد إطار زمنى للشراء.