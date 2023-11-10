جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود منهم 4 بجروح حرجة قرب الحدود مع لبنان

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال أعلن إصابة 5 جنود قرب الحدود مع لبنان.
وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أفاد بسقوط قذيفة إسرائيلية على مستشفى ميس الجبل جنوب لبنان، وجرى قصف متبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على الحدود.
وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن حزب الله اللبناني يستهدف منشأة عسكرية إسرائيلية على الحدود.
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