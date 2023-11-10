جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود منهم 4 بجروح حرجة قرب الحدود مع لبنان

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال أعلن إصابة 5 جنود قرب الحدود مع لبنان.

وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أفاد بسقوط قذيفة إسرائيلية على مستشفى ميس الجبل جنوب لبنان، وجرى قصف متبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على الحدود.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن حزب الله اللبناني يستهدف منشأة عسكرية إسرائيلية على الحدود.