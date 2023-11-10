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الناتو: تخصيص بلغاريا ميزانية للدفاع يسهم فى تعزيز الأمن ويجعل الناتو أقوى

11/10/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Youm7) رحب نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ميرسيا جيوانا، اليوم /الجمعة/، بالالتزام الذى تعهدت به بلغاريا بتخصيص ما لا يقل عن 2 فى المائة من إجمالى ناتجها المحلى لتكاليف الدفاع فى السنوات المقبلة، ما يعزز الأمن فى بلغاريا ويجعل الناتو أقوى.

ونقلت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية عن جيوانا قوله خلال تفقده برفقة رئيس الوزراء البلغارى نيكولاى دينكوف القدرات التشغيلية للمجموعة القتالية المتعددة الجنسيات فى ساحة التدريب "نوفو سيلو" إن تصرفات روسيا تمثل "تهديدا خطيرا للأمن فى منطقة البحر الأسود"، مشددا على أهمية مساهمة بلغاريا فى تحسين هذا الأمن.


وأوضح قائلا:" سعيد جدًا لأن بلغاريا تعمل بالتعاون مع رومانيا وتركيا لمكافحة الألغام العائمة فى البحر الأسود. وهذه مساهمة مهمة فى الجهود الأوسع لاستعادة الأمن فى البحر الأسود. ونعلم أن روسيا سوف تستغل ظروف الشتاء فى الحرب ضد أوكرانيا. لذلك يجب علينا أن نستمر فى إعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه ليكونوا أقوياء فى ساحة المعركة ومنحهم موقفا أقوى على طاولة المفاوضات".


ويقوم نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ميرسيا جيوانا حاليا بزيارة عمل إلى بلغاريا برفقة ممثلين عن مختلف الدول الأعضاء فى الحلف. وتركز زيارتهم على المجموعة القتالية المتعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسى والمتمركزة فى ساحة التدريب "نوفو سيلو".







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