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الإسماعيلى يتفق على 4 وديات فى فترة التوقف استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى

11/10/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Youm7) اتفق مسئولو نادى الإسماعيلى على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولى استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الأسبوع السابع من دورى Nile.



وطلب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خوض عدة مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة في دورى
Nil.



ويبدأ الإسماعيلى ودياته غدا الأحد بمواجهة الهلال الليبي، ثم مواجهة سموحة الاثنين ، ثم المقاولون العرب الجمعة المقبل، وأخيرا مواجهة مودرن فيوتشر الأربعاء 22 نوفمبر الجارى.



ويسعى إيهاب جلال، لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.



وحذر إيهاب جلال اللاعبين الأساسيين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين، ووضع برنامج بدنى قوي لكل اللاعبين لرفع كفاءتهم البدنية التي تأثرت كثيرا في المباريات الماضية.



ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء و تعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.












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