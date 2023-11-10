الإسماعيلى يتفق على 4 وديات فى فترة التوقف استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى

(MENAFN
- Youm7) اتفق مسئولو نادى الإسماعيلى على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولى استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الأسبوع السابع من دورى Nile.
وطلب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خوض عدة مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة في دورى
Nil.
ويبدأ الإسماعيلى ودياته غدا الأحد بمواجهة الهلال الليبي، ثم مواجهة سموحة الاثنين ، ثم المقاولون العرب الجمعة المقبل، وأخيرا مواجهة مودرن فيوتشر الأربعاء 22 نوفمبر الجارى.
ويسعى إيهاب جلال، لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.
وحذر إيهاب جلال اللاعبين الأساسيين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين، ووضع برنامج بدنى قوي لكل اللاعبين لرفع كفاءتهم البدنية التي تأثرت كثيرا في المباريات الماضية.
ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء و تعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.
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