مجلس الزمالك يسلم الجهاز الفنى مكافآت الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى الكأس

MENAFN - Youm7) سلم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة معتمد جمال، مكافات الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الأهلى.

وعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة مع معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، أمس الخميس، وتم صرف مكافات الفوز التى تم تحديدها قبل اللقاء، على أن يسلمها الجهاز للاعبين.

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وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء ، الأربعاء، الماضى، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112" بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى ومحمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108".



