كولر يستقر على إعادة الشحات لتشكيل الأهلى الأساسى أمام الجونة غداً

(MENAFN
- Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بنسبة كبيرة على إعادة حسين الشحات لاعب الفريق للتشكيل الأساسي للأهلي في مباراة الجونة غداً بالدوري بعدما غاب عن المشاركة أساسياً في مباريات الأهلي الأخيرة .
وأعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ، قائمة الفريق لمباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء غداً ، السبت، فى بطولة الدورى المصرى ( دورى nile ) ، والتى تضم ، كلاً من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف
خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامى ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس
خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدى أفشة، نيدفيد.
خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسى تأو، أنتونى موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر
فيما تشمل قائمة
الأهلي
أمام الجونة غياب 11 لاعباً وهم: أكرم توفيق ، صلاح محسن ، محمود متولى ، على معلول ، عمرو السولية ، رضا سليم، محمد الضأوى كريستو ، حمزة علاء ، معتز محمد ، محمد زعلول ومعهم محمود عبد المنعم كهربا للأيقاف.
واختتم فريق الاهلى تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة ، وانطلق المران فى العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير ألفنى بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات ألفنية الخاصة بالمباراة وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز ألفنى للمباراة، قبل أن يستكمل ألفريق بقية ألفقرات الخططية واختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.
وكان
الأهلي
قد تغلب على فريق سيراميكا
بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين يوم الأربعاء الماضي
على ملعب المقأولون العرب
MENAFN10112023000132011024ID1107409406
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.