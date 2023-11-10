كولر يستقر على إعادة الشحات لتشكيل الأهلى الأساسى أمام الجونة غداً

MENAFN - Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بنسبة كبيرة على إعادة حسين الشحات لاعب الفريق للتشكيل الأساسي للأهلي في مباراة الجونة غداً بالدوري بعدما غاب عن المشاركة أساسياً في مباريات الأهلي الأخيرة .

وأعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ، قائمة الفريق لمباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء غداً ، السبت، فى بطولة الدورى المصرى ( دورى nile ) ، والتى تضم ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوفخط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامى ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيسخط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدى أفشة، نيدفيد.خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسى تأو، أنتونى موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر

فيما تشمل قائمة

الأهلي

أمام الجونة غياب 11 لاعباً وهم: أكرم توفيق ، صلاح محسن ، محمود متولى ، على معلول ، عمرو السولية ، رضا سليم، محمد الضأوى كريستو ، حمزة علاء ، معتز محمد ، محمد زعلول ومعهم محمود عبد المنعم كهربا للأيقاف.

واختتم فريق الاهلى تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة ، وانطلق المران فى العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير ألفنى بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات ألفنية ‏الخاصة بالمباراة وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز ألفنى للمباراة، قبل أن يستكمل ألفريق بقية ألفقرات الخططية واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان

الأهلي

قد تغلب على فريق سيراميكا

بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين يوم الأربعاء الماضي

على ‏ملعب ‏المقأولون العرب