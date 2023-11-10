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فوز الأهلى و الزمالك فى ثالث جولات دورى سيدات الطائرة

11/10/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Youm7)




أقيمت على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى سيدات كرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 7 مواجهات مقسمة على مجموعتين.



شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على وادى دجلة 3/0 والشمس على الواى 3/0 و الزمالك على الزهور 3/0 .



فيما شهدت هذه الجولة تأجيل لقاء اصحاب الجياد مع الصيد .



و تتأجل لقاءات فريق الصيد لمشاركة لاعباته فى بطولة العالم للكرة الشاطئية بتايلاند ، حيث تعد هذه المباراة الثالثة المؤجلة اه بعد تأجيل مباراتيه مع الأهلى و الشمس .












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