فوز الأهلى و الزمالك فى ثالث جولات دورى سيدات الطائرة

فوز الأهلى و الزمالك فى ثالث جولات دورى سيدات الطائرة
التاريخ
11/10/2023 2:30:36 PM
(MENAFN
- Youm7)
أقيمت على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى سيدات كرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 7 مواجهات مقسمة على مجموعتين.
شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على وادى دجلة 3/0 والشمس على الواى 3/0 و الزمالك على الزهور 3/0 .
فيما شهدت هذه الجولة تأجيل لقاء اصحاب الجياد مع الصيد .
و تتأجل لقاءات فريق الصيد لمشاركة لاعباته فى بطولة العالم للكرة الشاطئية بتايلاند ، حيث تعد هذه المباراة الثالثة المؤجلة اه بعد تأجيل مباراتيه مع الأهلى و الشمس .
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