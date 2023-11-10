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وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب النهائية لبطولة شمال أفريقيا

11/10/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، قائمة اللاعبين النهائية لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.



وتضم القائمة 22 لاعبا هم:











وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.



ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.












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