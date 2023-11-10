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قادة الدول الإفريقية يؤكدون أهمية الشراكة مع السعودية

11/10/2023 2:30:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 11 (كونا) -- أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي اليوم الجمعة أن العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية والتجارية بين دول إفريقيا والمملكة العربية السعودية تترجمها العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة وعدد من دول أعضاء الاتحاد الإفريقي.
وقال موسى فقي في كلمته التي ألقاها خلال القمة السعودية - الإفريقية المنعقدة في الرياض" إن قمتنا الأولى هذه مطالبة بالتأسيس لهذا المسار ووضع الخطط الناجعة لتدفعه وتوسيعه والمضي به قدما بخطى ممنهجة ثابتة تتضمن الالتزام بمبادئ تلك الدول الأساسية وأن تكون هناك استشارات لاتخاذ إجراءات وقرارات مشتركة وأن تكون الشراكات بين القارة الإفريقية والمملكة مبنية على أجندة محددة لعقود قادمة من الزمان".
وأضاف "في هذا الإطار من الأهمية أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانات القارة الإفريقية فتعداد القارة 5ر1 مليار شخص والقارة غنية بالمصادر المائية والمعدنية لخدمة الاستثمارات العامة والخاصة وأولويات القارة الإفريقية تتمثل في البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والزراعة والتقنيات الحديثة والاستجابة لتدهور الحالة المناخية وتحريك الموارد المالية للأغراض التنموية وتكثيف العمليات التجارية وبناء القدرات البشرية بما يتسق مع احتياجات الملايين من النساء والشباب لتقليل البطالة والحد من معدلات الهجرة".
من جانبه أشاد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي بمبادرة المملكة العربية السعودية المتعلقة بعقد القمة السعودية الإفريقية التي تأتي تأكيدا على دورها في ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم وانعكاسا لمكانتها الإقليمية والدولية البارزة وثقلها السياسي وتأثيرها الاقتصادي الكبير فضلا عن كونها دولة رائدة في مجال تقديم المبادرات وإيجاد الحلول.
وأكد الرئيس الجيبوتي أن بلاده تثمن دعم المملكة لقضاياها الوطنية ومواكبتها لمشاريعها التنموية كما تؤكد عزمها على المساهمة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة ودول القارة السمراء كونها حلقة وصل وبوابة مهمة للقارة.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في كلمته أن هذه القمة تمثل لحظة تاريخية مهمة في العلاقات السعودية الإفريقية وتتيح فرص إمكانات تعاون للمملكة العربية السعودية مع الدول الإفريقية مستعرضا العلاقات التاريخية الممتدة منذ عقود بين المملكة وجمهورية إثيوبيا والتقارب بين الجزيرة العربية والقارة الإفريقية وازدهارها.
ونوه بالتزام المملكة العربية السعودية بتنمية الاستثمار في القارة الإفريقية خاصة الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنى التحتية والزراعة والقطاع الصحي والتعليم.
وأشاد برؤية المملكة 2030 التي تسهم في تطوير التناغم مع الدول الإفريقية وتسعى إلى تحقيق المنافع الاقتصادية والتجارية متطرقا إلى أهمية استمرار سلاسل الإمداد العالمية وآثار ركائزها الخمس الأساسية مبينا أن القطاع الزراعي في إثيوبيا يعد من أهم ركائزها الاقتصادية داعيا الجهات الزراعية والاستثمارية والتجارية في المملكة إلى الاستفادة من المبادرات والمساحات الزراعية الإثيوبية البالغة 6 ملايين هكتار بالإضافة إلى الاستفادة من العمل في قطاع المواشي والألبان وتطوير البرامج الكفيلة لتسهيل التعاون بين هذه الجهات في المملكة وإثيوبيا.
من جهته أكد رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما أهمية الشراكة مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتنمية وتمكين اقتصاد القارة الإفريقية لتحسين حياة شعوبها منوها بالعمل الرائع في تطوير المدن الخضراء في المملكة.
وأكد رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي أن انعقاد القمة السعودية الإفريقية تفتح آفاقا للتعاون والشراكة مشددا على أهمية العمل مع الوسطاء لتوفير الأمن وإعادة الأمل.
وأشار إلى أن المملكة ودول إفريقيا لديهم كل الإمكانات لخلق جو يستطيعون فيه أن يمكنوا إفريقيا وشعبها من الاستفادة من الممكنات الاقتصادية فيما بينهم وتوفير إمكانات التقنية التي تسهم في تقوية الشراكة.
من جهته أكد رئيس جمهورية زيمبابوي إمرسون منانغاغوا أن القمة السعودية الإفريقية ذات أهمية بالغة لأنها الأولى لمواجهة التحديات والعمل على التوازن الاقتصادي وأن المملكة والقارة الأفريقية لهم تاريخ في مجال التبادل التجاري.
من جانبه قال رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا فوستين أرتشانج في كلمته إن هذه القمة تتيح الفرصة للتعبير عن الامتنان الكامل للمملكة العربية السعودية لدعمها التام للمشاريع في القارة مضيفا أنها تسهم كذلك في تعزيز فرص التعاون والاستثمار والتنمية مع المملكة العربية السعودية وإفريقيا والاستثمار في المصادر الوطنية والطبيعية الموجودة في بلادنا.
وأكد رئيس جمهورية كينيا وليام روتو أهمية انعقاد القمة السعودية الإفريقية وأنها دليل على عمق العلاقات التاريخية وفرصة لفتح آفاق وإمكانات لمستقبل أكثر ازدهارا.
وأوضح ان فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في قارة إفريقيا كثيرة وهائلة من أجل تعزيز الاستثمارات وإنشاء منتجات خضراء طبيعية ومنتجات غذائية بالإضافة إلى استخراج المعادن والصلب الأخضر من الطاقة المتجددة الذي سينعكس بالإيجاب على ازدهار وتطور قارة أفريقيا وفتح آفاق وفرص وظيفية جديدة.
وأشار إلى ما تتمتع به الدول الإفريقية من إمكانات بشرية شبابية وتنافسية اقتصادية في الطاقة المتجددة لما تملكه إفريقيا ما يقدر ب 40 بالمئة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الهيدروجينية والطاقة المتجددة مما يتيح استخدامها في تمكين التنمية والحفاظ على مصادر الطاقة مستقبلا وفتح سوق للتجارة الإفريقية.
وأشادت رئيسة جمهورية تنزانيا سامية صولوحو حسن بسعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق شراكات قوية مع القارة الإفريقية وبناء قوى اقتصادية مشتركة واستغلال الموارد البشرية في الجانبين مؤكدة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري خاصة الشباب وجعله خارطة طريق نحو التطور والازدهار.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان أن المملكة العربية السعودية تسعى دائما لخلق شركات استراتيجية مع دول المنطقة خاصة الدول الافريقية بما يعود بالنفع والاستقرار على الجميع ويدعم الامن والرفاه للشعوب مما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة وذلك لما للمملكة من إمكانيات وقدرات وتجارب وقيادة ولما لإفريقيا من إمكانات مستقبلية واعدة.
وأعرب قادة الدول الإفريقية خلال كلماتهم عن قلقهم فيما يتعلق بالأحداث في غزة وما تتضمنه من انتهاك لحقوق القانون الإنساني الدولي. (النهاية)

ع س ط / ه س ص




MENAFN10112023000071011013ID1107409400

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