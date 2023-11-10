قادة الدول الإفريقية يؤكدون أهمية الشراكة مع السعودية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 11 (كونا) -- أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي اليوم الجمعة أن العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية والتجارية بين دول إفريقيا والمملكة العربية السعودية تترجمها العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة وعدد من دول أعضاء الاتحاد الإفريقي.
وقال موسى فقي في كلمته التي ألقاها خلال القمة السعودية - الإفريقية المنعقدة في الرياض" إن قمتنا الأولى هذه مطالبة بالتأسيس لهذا المسار ووضع الخطط الناجعة لتدفعه وتوسيعه والمضي به قدما بخطى ممنهجة ثابتة تتضمن الالتزام بمبادئ تلك الدول الأساسية وأن تكون هناك استشارات لاتخاذ إجراءات وقرارات مشتركة وأن تكون الشراكات بين القارة الإفريقية والمملكة مبنية على أجندة محددة لعقود قادمة من الزمان".
وأضاف "في هذا الإطار من الأهمية أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانات القارة الإفريقية فتعداد القارة 5ر1 مليار شخص والقارة غنية بالمصادر المائية والمعدنية لخدمة الاستثمارات العامة والخاصة وأولويات القارة الإفريقية تتمثل في البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والزراعة والتقنيات الحديثة والاستجابة لتدهور الحالة المناخية وتحريك الموارد المالية للأغراض التنموية وتكثيف العمليات التجارية وبناء القدرات البشرية بما يتسق مع احتياجات الملايين من النساء والشباب لتقليل البطالة والحد من معدلات الهجرة".
من جانبه أشاد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي بمبادرة المملكة العربية السعودية المتعلقة بعقد القمة السعودية الإفريقية التي تأتي تأكيدا على دورها في ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم وانعكاسا لمكانتها الإقليمية والدولية البارزة وثقلها السياسي وتأثيرها الاقتصادي الكبير فضلا عن كونها دولة رائدة في مجال تقديم المبادرات وإيجاد الحلول.
وأكد الرئيس الجيبوتي أن بلاده تثمن دعم المملكة لقضاياها الوطنية ومواكبتها لمشاريعها التنموية كما تؤكد عزمها على المساهمة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة ودول القارة السمراء كونها حلقة وصل وبوابة مهمة للقارة.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في كلمته أن هذه القمة تمثل لحظة تاريخية مهمة في العلاقات السعودية الإفريقية وتتيح فرص إمكانات تعاون للمملكة العربية السعودية مع الدول الإفريقية مستعرضا العلاقات التاريخية الممتدة منذ عقود بين المملكة وجمهورية إثيوبيا والتقارب بين الجزيرة العربية والقارة الإفريقية وازدهارها.
ونوه بالتزام المملكة العربية السعودية بتنمية الاستثمار في القارة الإفريقية خاصة الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنى التحتية والزراعة والقطاع الصحي والتعليم.
وأشاد برؤية المملكة 2030 التي تسهم في تطوير التناغم مع الدول الإفريقية وتسعى إلى تحقيق المنافع الاقتصادية والتجارية متطرقا إلى أهمية استمرار سلاسل الإمداد العالمية وآثار ركائزها الخمس الأساسية مبينا أن القطاع الزراعي في إثيوبيا يعد من أهم ركائزها الاقتصادية داعيا الجهات الزراعية والاستثمارية والتجارية في المملكة إلى الاستفادة من المبادرات والمساحات الزراعية الإثيوبية البالغة 6 ملايين هكتار بالإضافة إلى الاستفادة من العمل في قطاع المواشي والألبان وتطوير البرامج الكفيلة لتسهيل التعاون بين هذه الجهات في المملكة وإثيوبيا.
من جهته أكد رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما أهمية الشراكة مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتنمية وتمكين اقتصاد القارة الإفريقية لتحسين حياة شعوبها منوها بالعمل الرائع في تطوير المدن الخضراء في المملكة.
وأكد رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي أن انعقاد القمة السعودية الإفريقية تفتح آفاقا للتعاون والشراكة مشددا على أهمية العمل مع الوسطاء لتوفير الأمن وإعادة الأمل.
وأشار إلى أن المملكة ودول إفريقيا لديهم كل الإمكانات لخلق جو يستطيعون فيه أن يمكنوا إفريقيا وشعبها من الاستفادة من الممكنات الاقتصادية فيما بينهم وتوفير إمكانات التقنية التي تسهم في تقوية الشراكة.
من جهته أكد رئيس جمهورية زيمبابوي إمرسون منانغاغوا أن القمة السعودية الإفريقية ذات أهمية بالغة لأنها الأولى لمواجهة التحديات والعمل على التوازن الاقتصادي وأن المملكة والقارة الأفريقية لهم تاريخ في مجال التبادل التجاري.
من جانبه قال رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا فوستين أرتشانج في كلمته إن هذه القمة تتيح الفرصة للتعبير عن الامتنان الكامل للمملكة العربية السعودية لدعمها التام للمشاريع في القارة مضيفا أنها تسهم كذلك في تعزيز فرص التعاون والاستثمار والتنمية مع المملكة العربية السعودية وإفريقيا والاستثمار في المصادر الوطنية والطبيعية الموجودة في بلادنا.
وأكد رئيس جمهورية كينيا وليام روتو أهمية انعقاد القمة السعودية الإفريقية وأنها دليل على عمق العلاقات التاريخية وفرصة لفتح آفاق وإمكانات لمستقبل أكثر ازدهارا.
وأوضح ان فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في قارة إفريقيا كثيرة وهائلة من أجل تعزيز الاستثمارات وإنشاء منتجات خضراء طبيعية ومنتجات غذائية بالإضافة إلى استخراج المعادن والصلب الأخضر من الطاقة المتجددة الذي سينعكس بالإيجاب على ازدهار وتطور قارة أفريقيا وفتح آفاق وفرص وظيفية جديدة.
وأشار إلى ما تتمتع به الدول الإفريقية من إمكانات بشرية شبابية وتنافسية اقتصادية في الطاقة المتجددة لما تملكه إفريقيا ما يقدر ب 40 بالمئة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الهيدروجينية والطاقة المتجددة مما يتيح استخدامها في تمكين التنمية والحفاظ على مصادر الطاقة مستقبلا وفتح سوق للتجارة الإفريقية.
وأشادت رئيسة جمهورية تنزانيا سامية صولوحو حسن بسعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق شراكات قوية مع القارة الإفريقية وبناء قوى اقتصادية مشتركة واستغلال الموارد البشرية في الجانبين مؤكدة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري خاصة الشباب وجعله خارطة طريق نحو التطور والازدهار.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان أن المملكة العربية السعودية تسعى دائما لخلق شركات استراتيجية مع دول المنطقة خاصة الدول الافريقية بما يعود بالنفع والاستقرار على الجميع ويدعم الامن والرفاه للشعوب مما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة وذلك لما للمملكة من إمكانيات وقدرات وتجارب وقيادة ولما لإفريقيا من إمكانات مستقبلية واعدة.
وأعرب قادة الدول الإفريقية خلال كلماتهم عن قلقهم فيما يتعلق بالأحداث في غزة وما تتضمنه من انتهاك لحقوق القانون الإنساني الدولي. (النهاية)
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