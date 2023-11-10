ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 11 (كونا) -- بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الجمعة تطورات الأوضاع في غزة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد السعودي للشيخ تميم بعد وصوله الرياض للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية المقررتين يوم غد السبت.
ووفقا للبيان ناقش الجانبان أيضا العلاقات الثنائية ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. (النهاية) خ ن ش
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