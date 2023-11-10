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ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

11/10/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 11 (كونا) -- بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الجمعة تطورات الأوضاع في غزة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد السعودي للشيخ تميم بعد وصوله الرياض للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية المقررتين يوم غد السبت.
ووفقا للبيان ناقش الجانبان أيضا العلاقات الثنائية ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. (النهاية) خ ن ش

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