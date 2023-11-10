قطر تحذر من نية الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجزرة جديدة في مجمع (الشفاء) الطبي بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 11 (كونا)-- حذرت قطر اليوم الجمعة من النية الواضحة لدى الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع (الشفاء) الطبي في غرب غزة.
واعتبرت الخارجية القطرية في بيان أن الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة عبر استهداف محيطه ومبنى العيادات الخارجية فيه هي تمهيد لاستهداف المجمع الذي التجأ إليه عدد كبير من النازحين يقدر عددهم ب 60 ألفا بجانب الطواقم الطبية والمرضى والمصابين.
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمجمع ومن فيه مشددة على أن التأخر في الضغط على الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة وعدم إدانة استهدافه لمحيطه سيعطي إشارة له بأن يمضي قدما في استهداف المجمع والمنشآت الصحية الأخرى دون تمييز.
وأكدت رفض قطر القاطع لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستهداف الأعيان المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة وعدتها تصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
وحذرت في الوقت ذاته من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار كما يؤدي لتلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومؤسساته.
وجددت وزارة الخارجية موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
س س س / م م ج
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