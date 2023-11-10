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سلطان عمان يؤكد للرئيس الأمريكي أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين

11/10/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 10 - 11 (كونا) -- أكد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المدنيين وإيلاء الجانب الإنساني الأولوية القصوى.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم بحث مع الرئيس الأمريكي خلال الاتصال مجالات التعاون الثنائي بين البلدين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمها المستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية.
ووفق الوكالة أكد سلطان عمان كذلك أهمية الاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

ن ف ع / م م ج




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