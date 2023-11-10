وزير الخارجية المصري يثمن دعوة السعودية لعقد القمة السعودية - الإفريقية الأولى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 11 (كونا) -- ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة دعوة المملكة العربية السعودية لعقد القمة السعودية - الإفريقية الأولى والمشاركة رفيعة المستوى من الجانب الإفريقي التي تعكس الحرص على تعظيم الاستفادة المتبادلة مما لدى الجانبين من إمكانيات اقتصادية.
وأكد شكري في كلمته أمام القمة في العاصمة السعودية الرياض أهمية الشراكة المصرية - السعودية "التي تمثل نموذجا للشراكة الاستراتيجية وأساسا لدعم سبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل".
ودعا المجتمع الدولي للتعاطي بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية وأهمها الحاجة لوضع آليات لتخفيف عبء الديون بما يراعي تأثير الأزمات المتلاحقة على اقتصاديات دول القارة.
وشدد شكري على أهمية العمل لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر تعبيرا عن احتياجات الدول الإفريقية ومراعاة لظروفها وأهمية تكثيف الاستثمارات في مجالات التحول الصناعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيسهم في استغلال موارد القارة الإفريقية الطبيعية بما ينعكس إيجابا على شعوبها مع أهمية الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة جدد شكري التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مؤكدا الحاجة للبدء في مسار سياسي مستند إلى أساس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية.
وأكد شكري رفض مصر القاطع لدعاوى التهجير القسري للفلسطينيين في غزة الى خارج أراضيهم.
ودعا شكري إلى أهمية تأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية الى أهالي قطاع غزة محذرا من أن الأوضاع في القطاع باتت شديدة الخطورة وتمثل كارثة إنسانية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية الإسرائيلية.
وأدان بشدة انتهاج قوات الاحتلال الاسرائيلي المتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار للفلسطينيين في قطاع غزة مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن القبول باستمراره. (النهاية)
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