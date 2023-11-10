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وزير الخارجية المصري يثمن دعوة السعودية لعقد القمة السعودية - الإفريقية الأولى

11/10/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 11 (كونا) -- ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة دعوة المملكة العربية السعودية لعقد القمة السعودية - الإفريقية الأولى والمشاركة رفيعة المستوى من الجانب الإفريقي التي تعكس الحرص على تعظيم الاستفادة المتبادلة مما لدى الجانبين من إمكانيات اقتصادية.
وأكد شكري في كلمته أمام القمة في العاصمة السعودية الرياض أهمية الشراكة المصرية - السعودية "التي تمثل نموذجا للشراكة الاستراتيجية وأساسا لدعم سبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل".
ودعا المجتمع الدولي للتعاطي بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية وأهمها الحاجة لوضع آليات لتخفيف عبء الديون بما يراعي تأثير الأزمات المتلاحقة على اقتصاديات دول القارة.
وشدد شكري على أهمية العمل لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر تعبيرا عن احتياجات الدول الإفريقية ومراعاة لظروفها وأهمية تكثيف الاستثمارات في مجالات التحول الصناعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيسهم في استغلال موارد القارة الإفريقية الطبيعية بما ينعكس إيجابا على شعوبها مع أهمية الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة جدد شكري التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مؤكدا الحاجة للبدء في مسار سياسي مستند إلى أساس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية.
وأكد شكري رفض مصر القاطع لدعاوى التهجير القسري للفلسطينيين في غزة الى خارج أراضيهم.
ودعا شكري إلى أهمية تأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية الى أهالي قطاع غزة محذرا من أن الأوضاع في القطاع باتت شديدة الخطورة وتمثل كارثة إنسانية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية الإسرائيلية.
وأدان بشدة انتهاج قوات الاحتلال الاسرائيلي المتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار للفلسطينيين في قطاع غزة مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن القبول باستمراره. (النهاية)

ا س م / ه س ص




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