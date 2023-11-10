الاتحاد الأوروبي يقول إنه يتشاطر نفس الهدف والإرادة السياسية مع الدول العربية فيما يتعلق بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 10 - 11 (كونا) -- أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن الاتحاد لديه نفس الهدف والإرادة السياسية التي لدى الدول العربية فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني.
وقال المسؤول في تصريح للصحفيين اشترط خلاله عدم الكشف عن هويته "إن رسالة الاتحاد الأوروبي إلى القمتين الرئيسيتين المنعقدتين في الرياض لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة هي أنه علينا أن نعمل معا لوقف الحرب".
وأضاف "لدينا نفس الإرادة السياسية لوقف الحرب في غزة وعلينا أن نعمل معا ولدينا نفس الرسالة السياسية".
وجاء هذا التصريح عشية انعقاد قمتين طارئتين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وأشار المسؤول إلى أنه وللمرة الأولى سيحضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قمة منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة السعودية الرياض موضحا أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق أيضا إزاء تصاعد الصراع ويجري اتصالات مع الدول العربية بشأن كيفية تجنب صراع إقليمي.
من ناحية أخرى لفت المسؤول إلى أن حرب غزة ستتصدر قائمة القضايا التي سيناقشها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الرسمي في بروكسل يوم الاثنين المقبل.
وأوضح أن الوزراء سيناقشون الوضع في غزة وكيفية مساعدة السكان هناك لكنه أشار إلى أن هناك دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي لم توافق على الدعوة إلى وقف إطلاق النار ولكن فقط على هدنة إنسانية وممر إنساني.
واعتبر أن اقتراح فتح ممر بحري من قبرص لايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة يواجه صعوبات فنية حيث قام الإسرائيليون بتدمير ميناء غزة وبالتالي لن يكون من الممكن إيصال المساعدات اليه.
وشدد كذلك على أنه لا توجد خطة للاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع في غزة مشيرا الى أن مسؤولي الاتحاد يناقشون هذه القضية مع السلطة الفلسطينية والدول العربية.
وختم تصريحه قائلا إن السلطة الفلسطينية "أصبحت ضعيفة للغاية وبالتالي علينا أن نفكر في كيفية العمل معها لتولي المسؤولية في غزة". (النهاية)
ن خ / ر ج
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