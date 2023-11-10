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الاتحاد الأوروبي يقول إنه يتشاطر نفس الهدف والإرادة السياسية مع الدول العربية فيما يتعلق بالعدوان على غزة

11/10/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 10 - 11 (كونا) -- أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن الاتحاد لديه نفس الهدف والإرادة السياسية التي لدى الدول العربية فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني.
وقال المسؤول في تصريح للصحفيين اشترط خلاله عدم الكشف عن هويته "إن رسالة الاتحاد الأوروبي إلى القمتين الرئيسيتين المنعقدتين في الرياض لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة هي أنه علينا أن نعمل معا لوقف الحرب".
وأضاف "لدينا نفس الإرادة السياسية لوقف الحرب في غزة وعلينا أن نعمل معا ولدينا نفس الرسالة السياسية".
وجاء هذا التصريح عشية انعقاد قمتين طارئتين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وأشار المسؤول إلى أنه وللمرة الأولى سيحضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قمة منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة السعودية الرياض موضحا أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق أيضا إزاء تصاعد الصراع ويجري اتصالات مع الدول العربية بشأن كيفية تجنب صراع إقليمي.
من ناحية أخرى لفت المسؤول إلى أن حرب غزة ستتصدر قائمة القضايا التي سيناقشها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الرسمي في بروكسل يوم الاثنين المقبل.
وأوضح أن الوزراء سيناقشون الوضع في غزة وكيفية مساعدة السكان هناك لكنه أشار إلى أن هناك دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي لم توافق على الدعوة إلى وقف إطلاق النار ولكن فقط على هدنة إنسانية وممر إنساني.
واعتبر أن اقتراح فتح ممر بحري من قبرص لايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة يواجه صعوبات فنية حيث قام الإسرائيليون بتدمير ميناء غزة وبالتالي لن يكون من الممكن إيصال المساعدات اليه.
وشدد كذلك على أنه لا توجد خطة للاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع في غزة مشيرا الى أن مسؤولي الاتحاد يناقشون هذه القضية مع السلطة الفلسطينية والدول العربية.
وختم تصريحه قائلا إن السلطة الفلسطينية "أصبحت ضعيفة للغاية وبالتالي علينا أن نفكر في كيفية العمل معها لتولي المسؤولية في غزة". (النهاية)

ن خ / ر ج



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