اللجنة السياسية للبرلمان الآسيوي تدعو لإنشاء صندوق لإعادة إعمار المدن الفلسطينية التي دمرها الاحتلال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 10 - 11 (كونا) -- دعت اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية في ختام اجتماعها اليوم الجمعة ببغداد إلى إنشاء صندوق لاعادة إعمار المدن التي دمرها الكيان الإسرائيلي المحتل في حربه التي يشنها حاليا ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة في البيان الختامي لاجتماعها حق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا البيان إلى وقف أعمال العدوان بكل أشكالها وبشكل فوري دون قيد أو شرط ورفع الحصار الجائر عن غزة وإيصال المساعدات الاغاثية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لاعتماد معايير موحدة في التعامل مع القضايا المماثلة.
كما حث البيان المجتمع الدولي على الضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل للايقاف الفوري للحرب والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الإنسانية لأن ما يجري يهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن الدعوة لتأييد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأعربت اللجنة عن رفضها لخطط الاحتلال الرامية إلى ضم كامل منطقة (الأغوار) الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض خططه بتهجير شعب غزة والضفة الغربية إلى خارج حدود الدولة الفلسطينية.
وطالبت بإنهاء احتلال وعدوان الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية بالاضافة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال ووقف مشاريع التهويد التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وحثت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب المرتكبة في غزة فضلا عن دعوة البرلمان الدولي للعمل على إخراج الكيان الإسرائيلي المحتل من عضوية لجنة مكافحة الإرهاب فيه.
واختتمت اليوم أعمال اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية والتي شاركت فيها الكويت بوفد ضم كلا من النائبين الدكتور حمد المطر وداود معرفي. (النهاية)
ع ح ه / م م ج
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