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اللجنة السياسية للبرلمان الآسيوي تدعو لإنشاء صندوق لإعادة إعمار المدن الفلسطينية التي دمرها الاحتلال

11/10/2023 2:30:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 10 - 11 (كونا) -- دعت اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية في ختام اجتماعها اليوم الجمعة ببغداد إلى إنشاء صندوق لاعادة إعمار المدن التي دمرها الكيان الإسرائيلي المحتل في حربه التي يشنها حاليا ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة في البيان الختامي لاجتماعها حق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا البيان إلى وقف أعمال العدوان بكل أشكالها وبشكل فوري دون قيد أو شرط ورفع الحصار الجائر عن غزة وإيصال المساعدات الاغاثية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لاعتماد معايير موحدة في التعامل مع القضايا المماثلة.
كما حث البيان المجتمع الدولي على الضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل للايقاف الفوري للحرب والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الإنسانية لأن ما يجري يهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن الدعوة لتأييد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأعربت اللجنة عن رفضها لخطط الاحتلال الرامية إلى ضم كامل منطقة (الأغوار) الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض خططه بتهجير شعب غزة والضفة الغربية إلى خارج حدود الدولة الفلسطينية.
وطالبت بإنهاء احتلال وعدوان الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية بالاضافة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال ووقف مشاريع التهويد التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وحثت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب المرتكبة في غزة فضلا عن دعوة البرلمان الدولي للعمل على إخراج الكيان الإسرائيلي المحتل من عضوية لجنة مكافحة الإرهاب فيه.
واختتمت اليوم أعمال اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية والتي شاركت فيها الكويت بوفد ضم كلا من النائبين الدكتور حمد المطر وداود معرفي. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




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