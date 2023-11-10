قطر تحذر من نية الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 10 تشرين الثاني (بترا)- حذرت قطر من النية الواضحة لدى الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي في غرب غزة، واعتبرت أن الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة عبر استهداف محيطه ومبنى العيادات الخارجية فيه، هي تمهيد لاستهداف المجمع الذي التجأ إليه عدد كبير من النازحين نحو 60 ألفا بجانب الطواقم الطبية والمرضى والمصابين.
وطالبت الخارجية القطرية في بيان اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمجمع ومن فيه، مشددةً على أن التأخر في الضغط على الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة وعدم إدانة استهدافه لمحيطه، سيعطي إشارة له بأن يمضي قدماً باستهداف المجمع والمنشآت الصحية الأخرى دون تمييز.
وأكدت الخارجية القطرية، رفض قطر القاطع لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستهداف الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة، وعدّتها تصعيدا خطيرا، ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، محذرة في الوقت ذاته من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما يؤدي لتلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومؤسساته.
وجددت الخارجية القطرية، موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
م د/ح أ
10/11/2023 22:02:57
MENAFN10112023000117011021ID1107409392
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