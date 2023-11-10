قطر تحذر من نية الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 10 تشرين الثاني (بترا)- حذرت قطر من النية الواضحة لدى الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي في غرب غزة، واعتبرت أن الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة عبر استهداف محيطه ومبنى العيادات الخارجية فيه، هي تمهيد لاستهداف المجمع الذي التجأ إليه عدد كبير من النازحين نحو 60 ألفا بجانب الطواقم الطبية والمرضى والمصابين.

وطالبت الخارجية القطرية في بيان اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمجمع ومن فيه، مشددةً على أن التأخر في الضغط على الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة وعدم إدانة استهدافه لمحيطه، سيعطي إشارة له بأن يمضي قدماً باستهداف المجمع والمنشآت الصحية الأخرى دون تمييز.

وأكدت الخارجية القطرية، رفض قطر القاطع لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستهداف الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة، وعدّتها تصعيدا خطيرا، ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، محذرة في الوقت ذاته من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما يؤدي لتلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومؤسساته.

وجددت الخارجية القطرية، موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

--(بترا)

م د/ح أ

10/11/2023 22:02:57