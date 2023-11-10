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انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي في غزة

11/10/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني(بترا)- أفادت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.
وتوقف المولد الرئيسي للمستشفى الإندونيسي عن العمل إثر نفاد الوقود، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية تطال المرضى والمصابين في المستشفى.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
10/11/2023 22:01:50

MENAFN10112023000117011021ID1107409391

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