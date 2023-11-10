انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي في غزة

انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي في غزة
التاريخ
11/10/2023 2:29:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الثاني(بترا)- أفادت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.
وتوقف المولد الرئيسي للمستشفى الإندونيسي عن العمل إثر نفاد الوقود، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية تطال المرضى والمصابين في المستشفى.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
10/11/2023 22:01:50
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