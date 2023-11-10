انتشال 50 شهيداً من داخل مدرسة البراق في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مدير مستشفى الشفاء، اليوم الجمعة، انتشال نحو 50 شهيداً من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفها في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وقال مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، في تصريحات صحفية: نحو 50 شهيداً جرى انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي بحي النصر في غزة، بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة اليوم الجمعة.

--(بترا)

رصد/ ي أ/م ق/ح أ

10/11/2023 20:30:17