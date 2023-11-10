انتشال 50 شهيداً من داخل مدرسة البراق في غزة
التاريخ
11/10/2023 2:29:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مدير مستشفى الشفاء، اليوم الجمعة، انتشال نحو 50 شهيداً من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفها في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.
وقال مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، في تصريحات صحفية: نحو 50 شهيداً جرى انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي بحي النصر في غزة، بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة اليوم الجمعة.
--(بترا)
رصد/ ي أ/م ق/ح أ
10/11/2023 20:30:17
MENAFN10112023000117011021ID1107409390
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