الأردن يشارك باجتماعات اتحاد البريد العالمي في سويسرا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني(بترا)- شارك الأردن باجتماعات اتحاد البريد العالمي في سويسرا، ممثلا بوفد يرأسه رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي الداوود.

وطالب الوفد خلال المشاركة، بضرورة تقديم الدعم اللازم لفلسطين وضمان جميع الإمكانيات المتاحة حتى تتمكن فلسطين من استعادة الشبكة البريدية التابعة لها.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الجمعة، أشار الداوود إلى "الظروف الصعبة التي نعيشها حاليا في المنطقة العربية وخصوصا في فلسطين الحبيبة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزه، والذي استهدف ويستهدف الأبرياء والمدنيين والأطفال، كان آخرها صباح اليوم الجمعة عندما تم قصف مستشفى الشفاء حيث شاهدنا صورا صادمة لعمليات القتل التي وقعت نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي للمواطنين الجرحى والمرضى أمام مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء".

وأضاف الداوود:" لا أعرف إذا كانت العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء لها علاقة بحماس، ولا أعرف إذا كانت البنية التحتية التي تم تدميرها بالكامل ومكاتب البريد التي تم أيضا تدميرها لها علاقة بحماس، مضيفًا أن غزة اليوم وأهلها منقطعون عن العالم حتى لا يمكن وصول المساعدات الإنسانية لهم وليس فقط البريد، والذي نأمل أن نجد السبل والطرق لإيصال بريدهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي للبريد في غزة وفلسطين بشكل عام قريبا، حتى لا يكون اتحاد البريد العالمي صاحب ازدواجية بالمواقف، لذلك يجب أن يأخذ قرارا بتقديم الدعم اللازم للبريد الفلسطيني حتى يتمكن من استعادة الشبكة البريدية الخاصة به".

وأشار الداوود، "إلى أننا نتحدث بقضية مصيرية فالموضوع الذي يجب أن نركز عليه هو العدالة والعدالة فقط بتقديم المساعدة اللازمة لأهل غزة وللدولة الفلسطينية التي تتعرض من تاريخ 7 تشرين الأول ولغاية هذه اللحظة الى قصف يومي بطائرات حربية وأسلحة ثقيلة مقابل أسلحة خفيفة، والعالم كله يعرف ذلك، ويجب أن لا ننسى أن فلسطين تقع منذ 75 عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي وتحت القتل وتحت الاضطهاد والجوع والعنصرية، وبالتالي لا نريد ولا يريد الفلسطيني إلا العدالة ونحن في الاتحاد علينا تقديم المساعدة اللازمة لفلسطين لتمكين ايصالهم بالعالم".

يشار إلى أن البريد الأردني، يشارك باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي في كل عام، حيث تعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية في مكتب اتحاد البريد العالمي بمشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد، وتناقش أهم المسائل البريدية والتطورات في القطاع والقرارات المتعلقة بها.

--(بترا)

غ ح/م د/ح أ

10/11/2023 20:38:42