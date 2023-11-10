شهيد باستهداف قنّاصة إسرائيليين لمستشفى القدس في غزة

شهيد باستهداف قنّاصة إسرائيليين لمستشفى القدس في غزة
التاريخ
11/10/2023 2:29:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الثاني(بترا)- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن استشهاد شخص وإصابة عشرين آخرين جراء إطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في مدينة غزة .
وقال إسعاف الهلال الأحمر عبر موقعه في فيسبوك "إن قناصة الاحتلال يستهدفون مستشفى القدس وإطلاق النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى؛ مما أسفر عن استشهاد شخص واحد وإصابة 20 شخصا بينهم إصابتان بحالة حرجة"
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/p H
10/11/2023 20:24:17
MENAFN10112023000117011021ID1107409388
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