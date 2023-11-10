Saturday, 11 November 2023 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهيد باستهداف قنّاصة إسرائيليين لمستشفى القدس في غزة

11/10/2023 2:29:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الثاني(بترا)- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن استشهاد شخص وإصابة عشرين آخرين جراء إطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في مدينة غزة .
وقال إسعاف الهلال الأحمر عبر موقعه في فيسبوك "إن قناصة الاحتلال يستهدفون مستشفى القدس وإطلاق النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى؛ مما أسفر عن استشهاد شخص واحد وإصابة 20 شخصا بينهم إصابتان بحالة حرجة"
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/p H
10/11/2023 20:24:17

MENAFN10112023000117011021ID1107409388

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث