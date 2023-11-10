شهيد باستهداف قنّاصة إسرائيليين لمستشفى القدس في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الثاني(بترا)- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن استشهاد شخص وإصابة عشرين آخرين جراء إطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في مدينة غزة .

وقال إسعاف الهلال الأحمر عبر موقعه في فيسبوك "إن قناصة الاحتلال يستهدفون مستشفى القدس وإطلاق النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى؛ مما أسفر عن استشهاد شخص واحد وإصابة 20 شخصا بينهم إصابتان بحالة حرجة"

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/p H

10/11/2023 20:24:17