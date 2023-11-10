الأمير راشد يجدد التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

باريس 10 تشرين الثاني(بترا)- أجرى سمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك ورئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أمس الخميس، عددا من اللقاءات على هامش أعمال مؤتمر باريس الإنساني حول غزة، الذي شارك فيه مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني.

فقد التقى سموه رئيس وزراء إيرلندا إيريك فارادكار، ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، ونائب المدير التنفيذي ورئيس مسؤولي العمليات ببرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، ووكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا.

وجدد سموه، خلال اللقاءات، التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية والطبية التي يتم إرسالها إلى القطاع بصورة مستمرة وفتح ممرات إنسانية جديدة، مشددا على دعم المملكة الثابت للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة والجهود الأردنية المستمرة في توفير المساعدات للأهل في غزة.

كما أكد سموه أهمية السماح بإدخال الوقود إلى القطاع وتمكين فرق الإغاثة من القيام بعملهم وتوزيع المساعدات، داعيا إلى إيجاد وتوفير آليات لتحلية المياه وتوفير مياه نظيفة في غزة.

وتناولت اللقاءات ضرورة تنسيق عمل المنظمات الإنسانية الدولية لتحديد الاحتياجات في غزة وتلبيتها على أرض الواقع.

ودعا سموه إلى حماية الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية من الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وكانت فرنسا قد استضافت المؤتمر الإنساني حول غزة لبحث الجهود الدولية لتنسيق المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة.

--(بترا)

م د/ح أ

10/11/2023 20:23:17