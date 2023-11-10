توافق مصري قطري على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 10 تشرين الثاني(بترا)- توافقت مصر وقطر على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني، أو دول المنطقة، ورفض محاولات (التهجير القسري) للفلسطينيين .
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن المباحثات تركزت على التحديات الإقليمية المترتبة على التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.
كما بحثت القمة أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم.
ووفق بيان الرئاسة، أكد الجانبان استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة، والجهود المشتركة لوقف العدوان على غزة وخفض التصعيد.
كما جرى بحث إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن سلامة المدنيين ويساهم في خفض التوترات في المنطقة، والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
10/11/2023 19:47:50
MENAFN10112023000117011021ID1107409386
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.