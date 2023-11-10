توافق مصري قطري على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 10 تشرين الثاني(بترا)- توافقت مصر وقطر على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني، أو دول المنطقة، ورفض محاولات (التهجير القسري) للفلسطينيين .

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن المباحثات تركزت على التحديات الإقليمية المترتبة على التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.

كما بحثت القمة أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم.

ووفق بيان الرئاسة، أكد الجانبان استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة، والجهود المشتركة لوقف العدوان على غزة وخفض التصعيد.

كما جرى بحث إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن سلامة المدنيين ويساهم في خفض التوترات في المنطقة، والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

--(بترا)

ن ا/م ق/ح أ

10/11/2023 19:47:50