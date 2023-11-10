ارتفاع عدد شهداء حرب غزة إلى أكثر من 11078

ارتفاع عدد شهداء حرب غزة إلى أكثر من 11078
التاريخ
11/10/2023 2:29:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع حتى عصر اليوم الجمعة، إلى أكثر من 11078 شهيداً، بينهم 4506 أطفال، و3027 امرأة، و678 مسناً.
وبلغت حصيلة جرحى الغارات الإسرائيلية حتى الآن 27490، ووصل الوزارة 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
10/11/2023 19:33:21
MENAFN10112023000117011021ID1107409385
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