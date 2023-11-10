ارتفاع عدد شهداء حرب غزة إلى أكثر من 11078

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع حتى عصر اليوم الجمعة، إلى أكثر من 11078 شهيداً، بينهم 4506 أطفال، و3027 امرأة، و678 مسناً.

وبلغت حصيلة جرحى الغارات الإسرائيلية حتى الآن 27490، ووصل الوزارة 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

10/11/2023 19:33:21