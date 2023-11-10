مقتل ضابط إسرائيلي كبير وسكرتيرته في اشتباكات غرب غزة

مقتل ضابط إسرائيلي كبير وسكرتيرته في اشتباكات غرب غزة
التاريخ
11/10/2023 2:29:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 تشرين الثاني(بترا)- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة عن مقتل ضابط كبير في الجيش وسكرتيرته وإصابة 5 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطيرة خلال معارك غزة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية.
وحسب القناة 14 العبرية نقلا عن المتحدث باسم الجيش، قتل قائد المدرعات الكولونيل "شلداغ زيعور" في محور غرب غزة وسكرتيرته المجندة "آني عويدان"، ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.
--(بترا)
م . ف/م د/ح أ
10/11/2023 18:58:29
MENAFN10112023000117011021ID1107409384
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