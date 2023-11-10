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مقتل ضابط إسرائيلي كبير وسكرتيرته في اشتباكات غرب غزة

11/10/2023 2:29:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 تشرين الثاني(بترا)- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة عن مقتل ضابط كبير في الجيش وسكرتيرته وإصابة 5 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطيرة خلال معارك غزة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية.
وحسب القناة 14 العبرية نقلا عن المتحدث باسم الجيش، قتل قائد المدرعات الكولونيل "شلداغ زيعور" في محور غرب غزة وسكرتيرته المجندة "آني عويدان"، ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.
--(بترا)
م . ف/م د/ح أ
10/11/2023 18:58:29

MENAFN10112023000117011021ID1107409384

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