بريطانيا: نشطاء يحاصرون مصنعاً للأسلحة احتجاجا على تسليح إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 10 تشرين الثاني (بترا)– حاصر مئات من النشطاء والنقابيين مصنعاً لشركة "بي إيه إي سيستمز" لتصنيع الأسلحة احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة .

وذكرت هيئة بي بي سي، أن المحتجين من حركة "العمل من أجل فلسطين" توجهوا اليوم إلى مكان المصنع في بلدة روتشستر في مقاطعة كنت البريطانية، وأغلقوا مداخله.

وأضافت الهيئة، أن المحتجين رفعوا لافتة كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل"، وهتف بعضهم "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

كما دعا المشاركون إلى "وضع حد لتواطؤ حكومة المملكة المتحدة في جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين، وذلك من خلال إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ودعم وقف فوري لإطلاق النار".

ويقول منظمو الوقفة الاحتجاجية أن شركة "بي إيه إي سيستمز" توفر مكونات للطائرات العسكرية المستخدمة في قصف غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة "العمل من أجل فلسطين" حاصرت أواخر الشهر الماضي مصنعا تابعا لشركة "إنسترو" لتصنيع الأسلحة، احتجاجا على استخدام إسرائيل - بحسب ما قيل - للأسلحة البريطانية في مهاجمة غزة.

--(بترا)

ر ش/م ق/ح أ

10/11/2023 18:45:01