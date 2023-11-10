بريطانيا: نشطاء يحاصرون مصنعاً للأسلحة احتجاجا على تسليح إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 10 تشرين الثاني (بترا)– حاصر مئات من النشطاء والنقابيين مصنعاً لشركة "بي إيه إي سيستمز" لتصنيع الأسلحة احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة .
وذكرت هيئة بي بي سي، أن المحتجين من حركة "العمل من أجل فلسطين" توجهوا اليوم إلى مكان المصنع في بلدة روتشستر في مقاطعة كنت البريطانية، وأغلقوا مداخله.
وأضافت الهيئة، أن المحتجين رفعوا لافتة كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل"، وهتف بعضهم "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".
كما دعا المشاركون إلى "وضع حد لتواطؤ حكومة المملكة المتحدة في جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين، وذلك من خلال إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ودعم وقف فوري لإطلاق النار".
ويقول منظمو الوقفة الاحتجاجية أن شركة "بي إيه إي سيستمز" توفر مكونات للطائرات العسكرية المستخدمة في قصف غزة.
وأشارت الهيئة إلى أن حركة "العمل من أجل فلسطين" حاصرت أواخر الشهر الماضي مصنعا تابعا لشركة "إنسترو" لتصنيع الأسلحة، احتجاجا على استخدام إسرائيل - بحسب ما قيل - للأسلحة البريطانية في مهاجمة غزة.
--(بترا)
ر ش/م ق/ح أ
10/11/2023 18:45:01
MENAFN10112023000117011021ID1107409383
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