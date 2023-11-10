وزير التربية يشارك في أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- شارك وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عزمي محافظة في أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المنعقدة في باريس وفق بيان للوزارة اليوم الجمعة.

وبين الدكتور محافظة في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال جلسة مناقشة السياسة العامة في الجلسة الصباحية للمؤتمر، أن ما نعيشه اليوم في منطقتنا، هو امتحان للقيم الإنسانية والأخلاقية والمبادئ التي تكرّست في كنف هذه المنظمة العريقة.

وأشار إلى أن ما يعيشه الفلسطينيون من عنف وبؤس وقهر ومآسٍ هو نتيجة لاحتلال طال أمده ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الدولية .

وأكد الدكتور محافظة، أن الأردن اتسم في خطاباته بالإدراك والاستباقية لما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدى العقود الماضية، ومن هذا المنبر يؤكد الأردن ويكرر ، بلا كلل أو ملل، على أن لا بديل للعمل متعدد الأطراف، فالتعددية والتسامح والحوار وفهم التنوع الديني والثقافي ضرورة لتحقيق السلام والوئام بين مختلف المجتمعات.

وأشار إلى أن الأردن يؤكد على ضرورة قيام اليونسكو بمهامها ضمن نطاق اختصاصها، مما يساعد على إعادة الحياة إلى المؤسسات التعليمية، وترميم الممتلكات الثقافية، والحد من الخطر الذي يلاحق الصحفيين في القطاع.

وبين، أن الأردن وعلى أثر تقديمه لالتزاماته في التعليم إلى اليونسكو، فقد عقدت اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم مؤتمر ما بعد قمة تحويل التعليم في الشهر الأول من هذا العام بهدف تسريع التحول والتقدم نحو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك حشد المزيد من الدعم والشراكات لترجمة تلك الالتزامات إلى أفعال.

وأضاف، أن قضايا الشباب والمرأة والمساواة بين الجنسين وأخلاقيات العلوم والتقانة والقضايا البيئية تعد أولوية وطنية، لما لها من انعكاسات على تحقيق التنمية المستدامة لمواردنا البشرية والطبيعية، حيث تولي الحكومة الأردنية اهتمامًا كبيراً لهذه القضايا .

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور محافظة عن شكره لمنظمة اليونسكو على الدور الهام الذي تقوم به في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال، ودعمها المتواصل للمشاريع المختلفة وللمبادرات والجوائز العديدة التي تساعد المنظمة في تحقيق أهدافها ورسالتها النبيلة التي نؤمن بها، داعيًا إياها إلى استكمال مسيرتها نحو مستقبل مشرق لمجتمعات العالم كافة في عالم يسوده السلام وتعزيز فرص الأمن وسبل العيش المشترك والمستدام.

--(بترا)

ع س/م ق/ح أ

10/11/2023 18:34:44