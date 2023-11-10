جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم أكثر من 15 ألف هدف في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم أكثر من 15 ألف هدف في غزة
التاريخ
11/10/2023 2:29:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 تشرين الثاني(يترا)- هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 15 ألف هدف في قطاع غزة منذ بداية الحرب.
وادعى جيش الاحتلال في بيان له اليوم الجمعة، أن هذه الأهداف لفصائل المقاومة الفلسطينية.
وأضاف البيان، أن قوات الاحتلال عثرت على 6 آلاف قطعة سلاح في غزة ، بينها قذائف مضادة للمدرعات، قذائف مضادة للطائرات، قذائف صاروخية، عبوات ناسفة، ذخيرة، ومواد متفجرة منذ بدء العملية البرية قبل نحو أسبوعين .
وتابع البيان، أن منظومة "يهلوم" اعترضت أمس طائرات بدون طيار بالقرب من إيلات.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
10/11/2023 18:30:28
MENAFN10112023000117011021ID1107409381
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