جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم أكثر من 15 ألف هدف في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 تشرين الثاني(يترا)- هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 15 ألف هدف في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وادعى جيش الاحتلال في بيان له اليوم الجمعة، أن هذه الأهداف لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف البيان، أن قوات الاحتلال عثرت على 6 آلاف قطعة سلاح في غزة ، بينها قذائف مضادة للمدرعات، قذائف مضادة للطائرات، قذائف صاروخية، عبوات ناسفة، ذخيرة، ومواد متفجرة منذ بدء العملية البرية قبل نحو أسبوعين .

وتابع البيان، أن منظومة "يهلوم" اعترضت أمس طائرات بدون طيار بالقرب من إيلات.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

10/11/2023 18:30:28