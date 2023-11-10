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وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الباكستاني

11/10/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في ‎الرياض اليوم على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية ‎منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة.
وبحث الجانبان الجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على ‎غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وأكد الوزيران، أهمية البناء على القرار الذي تبتنه الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
10/11/2023 17:58:45

MENAFN10112023000117011021ID1107409380

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