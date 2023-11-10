وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الباكستاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في الرياض اليوم على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة.
وبحث الجانبان الجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وأكد الوزيران، أهمية البناء على القرار الذي تبتنه الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
10/11/2023 17:58:45
MENAFN10112023000117011021ID1107409380
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