عدد من الإصابات جراء إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 تشرين الثاني (بترا)- أصيب عدد من الإسرائيليين، مساء اليوم الجمعة، جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة تل أبيب التي دوت فيها صفارات الإنذار.

وقالت "نجمة داود الحمراء" التي تقدم الإسعافات في تغريدة على موقع إكس: "أصيبت امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 30 عاما بجروح متوسطة وامرأة تبلغ من العمر 40 عاما بحالة طفيفة".

وأضافت: "كما تقوم فرق نجمة داوود الحمراء بمعالجة عدد من المصابين بإصابات طفيفة كانوا في طريقهم إلى منطقة محمية".

--(بترا)

م . ف/م د/أس

10/11/2023 17:44:58