عدد من الإصابات جراء إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب

عدد من الإصابات جراء إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب
التاريخ
11/10/2023 2:29:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 تشرين الثاني (بترا)- أصيب عدد من الإسرائيليين، مساء اليوم الجمعة، جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة تل أبيب التي دوت فيها صفارات الإنذار.
وقالت "نجمة داود الحمراء" التي تقدم الإسعافات في تغريدة على موقع إكس: "أصيبت امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 30 عاما بجروح متوسطة وامرأة تبلغ من العمر 40 عاما بحالة طفيفة".
وأضافت: "كما تقوم فرق نجمة داوود الحمراء بمعالجة عدد من المصابين بإصابات طفيفة كانوا في طريقهم إلى منطقة محمية".
--(بترا)
م . ف/م د/أس
10/11/2023 17:44:58
MENAFN10112023000117011021ID1107409379
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