مسيرة ووقفة تضامنية لنصرة غزة في الطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 10 تشرين الثاني ( بترا)- انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط مدينة الطفيلة عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرة حاشدة نصرة لأهلنا في غزة، وتنديدًا بجرائم الاحتلال، والمجازر المتكررة التي يقترفها، وقصفه للمستشفيات والأحياء والمدن في قطاع غزة.

وعبر المشاركون في المسيرة عن استنكارهم وغضبهم تجاه ما تشهده غزة وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مشيدين بصمودهم على أرضهم، أمام الاعتداءات الإسرائيلية.

كما أعرب المشاركون عن رفضهم للحرب على القطاع، مطالبين بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وانتهت المسيرة التي شاركت فيها فعاليات شعبية وشبابية وحزبية، بوقفة تضامنية ألقيت خلالها كلمات وصدحت حناجرهم بهتافات داعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، الهادفة إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة لقطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات ركزت على ضرورة دعم الصمود الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي، وضرورة تدخله لوقف العدوان الإسرائيلي الآثم على قطاع غزة، وما تبعه من نزوح مئات الآلاف من أهل غزة عن منازلهم واستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

--(بترا)

س.م/م د/أس

10/11/2023 17:28:52