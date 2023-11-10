مسيرة ووقفة تضامنية لنصرة غزة في الطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 10 تشرين الثاني ( بترا)- انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط مدينة الطفيلة عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرة حاشدة نصرة لأهلنا في غزة، وتنديدًا بجرائم الاحتلال، والمجازر المتكررة التي يقترفها، وقصفه للمستشفيات والأحياء والمدن في قطاع غزة.
وعبر المشاركون في المسيرة عن استنكارهم وغضبهم تجاه ما تشهده غزة وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مشيدين بصمودهم على أرضهم، أمام الاعتداءات الإسرائيلية.
كما أعرب المشاركون عن رفضهم للحرب على القطاع، مطالبين بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.
وانتهت المسيرة التي شاركت فيها فعاليات شعبية وشبابية وحزبية، بوقفة تضامنية ألقيت خلالها كلمات وصدحت حناجرهم بهتافات داعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، الهادفة إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة لقطاع غزة.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات ركزت على ضرورة دعم الصمود الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي، وضرورة تدخله لوقف العدوان الإسرائيلي الآثم على قطاع غزة، وما تبعه من نزوح مئات الآلاف من أهل غزة عن منازلهم واستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب.
--(بترا)
س.م/م د/أس
10/11/2023 17:28:52
MENAFN10112023000117011021ID1107409378
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