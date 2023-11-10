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وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي

11/10/2023 2:29:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الماليزي، زمبري عبد القادر في ‎الرياض، اليوم الجمعة، محادثات على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، تناولت التطورات الخطيرة في ‎ غزة، وسبل تكثيف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من كارثة إنسانية، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
كما تناول الاجتماع، القرار الذي تبتنه الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، وضرورة البناء عليه وضمان تنفيذه.
--(بترا)
ص خ/م د/أس
10/11/2023 17:19:20

MENAFN10112023000117011021ID1107409376

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