ارتفاع عدد ضحايا موظفي الأونروا في قطاع غزة إلى 100

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا موظفي الوكالة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، إلى 100 شخص.

وقال لازاريني، عبر منصة "إكس": "أكثر من 100 موظف تابعين للوكالة، أكد الزملاء مقتلهم في شهر واحد".

وأضاف: "آباء، معلمون وممرضات، أطباء، وموظفو الدعم"، مضيفا: "الأونروا والفلسطينيون في حداد".

وتابع: "هذا دمار... إنهاء هذه المأساة يحتاج إلى وقف إطلاق النار الإنساني الآن".

وكانت الأونروا قد أعلنت، الخميس، مقتل 7 من موظفيها في قطاع غزة خلال 24 ساعة فقط.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

10/11/2023 17:16:14