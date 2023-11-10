ارتفاع عدد ضحايا موظفي الأونروا في قطاع غزة إلى 100

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا موظفي الوكالة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، إلى 100 شخص.
وقال لازاريني، عبر منصة "إكس": "أكثر من 100 موظف تابعين للوكالة، أكد الزملاء مقتلهم في شهر واحد".
وأضاف: "آباء، معلمون وممرضات، أطباء، وموظفو الدعم"، مضيفا: "الأونروا والفلسطينيون في حداد".
وتابع: "هذا دمار... إنهاء هذه المأساة يحتاج إلى وقف إطلاق النار الإنساني الآن".
وكانت الأونروا قد أعلنت، الخميس، مقتل 7 من موظفيها في قطاع غزة خلال 24 ساعة فقط.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
10/11/2023 17:16:14
MENAFN10112023000117011021ID1107409375
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