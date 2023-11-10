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وقفة احتجاجية بجبل الزهور تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

11/10/2023 2:29:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- نظمت فعاليات شعبية ومجتمعية وحزبية ونقابية في منطقة جبل الزهور بعمان بعد صلاة الجمعة اليوم، وقفة تضامنية ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وتضمنت الوقفة كلمات لعدد من القيادات الشعبية والحزبية نددت بالانتهاكات الإسرائيلية والمجازر المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وأشادوا بالموقف الأردني الثابت والقوي تجاه القضية الفلسطينية والجهود الدولية التي بذلها الأردن لوقف التصعيد ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الأعزل في فلسطين.
ودعوا إلى تحرك دولي ومن قبل المنظمات الإنسانية، لإيقاف المجازر الإسرائيلية والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
--(بترا)
م ق/م د/أس
10/11/2023 16:15:31

MENAFN10112023000117011021ID1107409373

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