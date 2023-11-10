وقفة احتجاجية بجبل الزهور تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- نظمت فعاليات شعبية ومجتمعية وحزبية ونقابية في منطقة جبل الزهور بعمان بعد صلاة الجمعة اليوم، وقفة تضامنية ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وتضمنت الوقفة كلمات لعدد من القيادات الشعبية والحزبية نددت بالانتهاكات الإسرائيلية والمجازر المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وأشادوا بالموقف الأردني الثابت والقوي تجاه القضية الفلسطينية والجهود الدولية التي بذلها الأردن لوقف التصعيد ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الأعزل في فلسطين.
ودعوا إلى تحرك دولي ومن قبل المنظمات الإنسانية، لإيقاف المجازر الإسرائيلية والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
--(بترا)
م ق/م د/أس
10/11/2023 16:15:31
MENAFN10112023000117011021ID1107409373
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