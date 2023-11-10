مسيرة تضامنية مع غزة في مخيم مادبا
التاريخ
11/10/2023 2:29:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 10 تشرين الثاني (بترا)- نظمت الفعاليات الشعبية في مخيم مادبا بعد صلاة الجمعة اليوم، مسيرة تضامنية مع الأشقاء في غزة، ومنددة بالعدوان المستمر على المدنيين بالقطاع .
وطالب المشاركون بالمسيرة التي رفعت شعارات تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة، بوقف العدوان المستمر منذ أكثر من شهر، مستنكرين التواطؤ الغربي مع العدوان الإسرائيلي على الأهل في غزة والضفة الغربية.
وطالبوا بفتح المعابر وإيصال كل أشكال الدعم للأشقاء من غذاء ودواء ووقود ووقف استهداف المنشآت الصحية في قطاع غزة.
--(بترا)
ج ب/م د/أس
10/11/2023 16:06:25
MENAFN10112023000117011021ID1107409372
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.