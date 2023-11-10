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مسيرة تضامنية مع غزة في مخيم مادبا

11/10/2023 2:29:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مادبا 10 تشرين الثاني (بترا)- نظمت الفعاليات الشعبية في مخيم مادبا بعد صلاة الجمعة اليوم، مسيرة تضامنية مع الأشقاء في غزة، ومنددة بالعدوان المستمر على المدنيين بالقطاع .
وطالب المشاركون بالمسيرة التي رفعت شعارات تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة، بوقف العدوان المستمر منذ أكثر من شهر، مستنكرين التواطؤ الغربي مع العدوان الإسرائيلي على الأهل في غزة والضفة الغربية.
وطالبوا بفتح المعابر وإيصال كل أشكال الدعم للأشقاء من غذاء ودواء ووقود ووقف استهداف المنشآت الصحية في قطاع غزة.
--(بترا)
ج ب/م د/أس
10/11/2023 16:06:25

MENAFN10112023000117011021ID1107409372

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