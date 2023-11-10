وقفة في البلقاء تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 10 تشرين الثاني (بترا)- نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة السلط اليوم الجمعة، وقفة تضامنية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

ورفع المشاركون، شعارات ورددوا هتافات تُناصر الأشقاء الفلسطينيين وتدين العدوان الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، محيين صمود الأهل في فلسطين، كما استنكروا الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة التي ترتكب ضد المدنيين العزّل.

ودعا المشاركون إلى تقديم جميع أشكال الدعم للغزيين، مؤكدين وقوف الشعب الأردني بقيادته الهاشمية إلى جانب الأشفاء الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه المأساة التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافوا، أن ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي من مجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعتبر من أبشع الجرائم التي سجلت في التاريخ الإنساني، وتشكل اختراقا لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحقن الدماء في غزة.

ودعوا الدول العربية والإسلامية للتدخل الفوري لإنهاء الحرب على غزة وقطع العلاقات نهائيا مع الكيان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جرائم بشعة ضد المدنيين ويقصف المساجد والكنائس ويسعى إلى تهجير الفلسطينيين.

--(بترا)

أع/م د/أس

10/11/2023 16:03:49