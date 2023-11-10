وقفة في البلقاء تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 10 تشرين الثاني (بترا)- نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة السلط اليوم الجمعة، وقفة تضامنية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
ورفع المشاركون، شعارات ورددوا هتافات تُناصر الأشقاء الفلسطينيين وتدين العدوان الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، محيين صمود الأهل في فلسطين، كما استنكروا الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة التي ترتكب ضد المدنيين العزّل.
ودعا المشاركون إلى تقديم جميع أشكال الدعم للغزيين، مؤكدين وقوف الشعب الأردني بقيادته الهاشمية إلى جانب الأشفاء الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه المأساة التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافوا، أن ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي من مجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعتبر من أبشع الجرائم التي سجلت في التاريخ الإنساني، وتشكل اختراقا لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحقن الدماء في غزة.
ودعوا الدول العربية والإسلامية للتدخل الفوري لإنهاء الحرب على غزة وقطع العلاقات نهائيا مع الكيان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جرائم بشعة ضد المدنيين ويقصف المساجد والكنائس ويسعى إلى تهجير الفلسطينيين.
--(بترا)
أع/م د/أس
10/11/2023 16:03:49
MENAFN10112023000117011021ID1107409371
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