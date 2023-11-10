إصابة 250 جنديا إسرائيليا خلال العملية البرية في غزة (صحيفة عبرية)

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 تشرين الثاني (بترا)- كشفت صحيفة عبرية، الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمالي قطاع غزة قبل أسبوعين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "أصيب نحو 250 جنديا خلال العملية البرية، وأن أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة ".

وأضافت أن "الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.

وأشار في بيان، إلى مقتل 354 جنديا وضابطا إسرائيليا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

10/11/2023 15:55:32