إصابة 250 جنديا إسرائيليا خلال العملية البرية في غزة (صحيفة عبرية)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 تشرين الثاني (بترا)- كشفت صحيفة عبرية، الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمالي قطاع غزة قبل أسبوعين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "أصيب نحو 250 جنديا خلال العملية البرية، وأن أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة ".
وأضافت أن "الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.
وأشار في بيان، إلى مقتل 354 جنديا وضابطا إسرائيليا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
10/11/2023 15:55:32
MENAFN10112023000117011021ID1107409370
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