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جرش: وقفة منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في قطاع غزة

11/10/2023 2:29:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 10 تشرين الثاني (بترا)- نظم عدد من ممثلي الفعاليات الشعبية والحزبية في مخيم سوف بمحافظة جرش عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفة تضامنية حاشدة، تنديدًا بالجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأهل والأشقاء في قطاع غزة وعموم فلسطين.
وهتف المشاركون بعبارات أكدت ضرورة إنهاء الحرب على غزة والانتهاكات والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال ووقف قتل النساء والأطفال والشيوخ.
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ومساعيه المستمرة لوقف العدوان وإيصال المساعدات للأهل والأشقاء في غزة وفلسطين منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وطالبوا المجتمع الدولي والعالم بالوقوف إلى جانب الأهل في غزة، وبذل المزيد من الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية وهدم المباني والمستشفيات وإنهاء الكارثة الإنسانية.
--(بترا)
ع.ف/م د/أس
10/11/2023 15:22:49

MENAFN10112023000117011021ID1107409369

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