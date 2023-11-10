جرش: وقفة منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 10 تشرين الثاني (بترا)- نظم عدد من ممثلي الفعاليات الشعبية والحزبية في مخيم سوف بمحافظة جرش عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفة تضامنية حاشدة، تنديدًا بالجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأهل والأشقاء في قطاع غزة وعموم فلسطين.
وهتف المشاركون بعبارات أكدت ضرورة إنهاء الحرب على غزة والانتهاكات والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال ووقف قتل النساء والأطفال والشيوخ.
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ومساعيه المستمرة لوقف العدوان وإيصال المساعدات للأهل والأشقاء في غزة وفلسطين منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وطالبوا المجتمع الدولي والعالم بالوقوف إلى جانب الأهل في غزة، وبذل المزيد من الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية وهدم المباني والمستشفيات وإنهاء الكارثة الإنسانية.
--(بترا)
ع.ف/م د/أس
10/11/2023 15:22:49
MENAFN10112023000117011021ID1107409369
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