قطر: معرض فني عن غزة يخصص ريعه لدعم الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 10 تشرين الثاني (بترا)- افتتح بالدوحة الليلة الماضية، المعرض الفني الخيري "غزة بنبض ألواني" الذي يقدم أعمالا فنية ذات رسائل تعبيرية عن الأحداث الجارية من حرب وحصار ودمار في قطاع غزة.
ويشتمل المعرض الذي يقام في جامعة قطر ويستمر عدة أيام، وافتتحه وزير البيئة والتغير المناخي القطري، الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، على العديد من الأعمال واللوحات الفنية والمشغولات اليدوية التي تعكس حياة الفلسطينيين في غزة، وما يجري فيها من أحداث هذه الأيام.
وسيتم تقديم ريع المعرض لإغاثة أهالي قطاع غزة بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية.
كما يتضمن المعرض لوحة لخريطة فلسطين ليوقع عليها كافة زوار المعرض، ورسما حيا لعدد من الفنانين، وعرضا لفيديوهات قصيرة عن القضية الفلسطينية، إلى جانب أنشطة فنية أخرى مثل: الرسم على الوجه والكف، وغيرها من الفنون.
وقالت رئيسة قسم التربية الفنية في كلية التربية بجامعة قطر الدكتورة لطيفة المغيصيب، إن حرب غزة خلفت الكثير من الشهداء والجرحى والقصف والدمار والحصار الذي أثر على مشاعر الإنسانية، ليتخذ الفنان من ريشته وسيلة تعبيرية، لافتة إلى أن المعرض الفني الخيري "غزة بنبض ألواني"، يهدف إلى مشاركة الفنانين وطالبات التربية الفنية من خلال أعمالهم الفنية التي تنبض بألوان مشاعرهم للتعبير عن الأحداث الجارية من حرب وحصار ودمار في غزة وعرضها في المعرض.
وأضافت أن المعرض يأتي استجابة إنسانية للأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، إذ لا يمكن أن تنفصل الثقافة ولا الفن عما يحدث حولهما في الواقع، منوهة بأن الفن قادر على أن يكون لسانا يتحدث عن قضايانا الكبرى التي تمس عمق وجداننا وهويتنا وديننا، ويتم توظيفه للحديث عن الألم والخيبة والغضب المتراكم في وعي أمتنا التي تعاقبت عليها الأحداث القاسية.
--(بترا)
م ف/م د/أس
10/11/2023 15:17:09
MENAFN10112023000117011021ID1107409368
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