قطر: معرض فني عن غزة يخصص ريعه لدعم الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 10 تشرين الثاني (بترا)- افتتح بالدوحة الليلة الماضية، المعرض الفني الخيري "غزة بنبض ألواني" الذي يقدم أعمالا فنية ذات رسائل تعبيرية عن الأحداث الجارية من حرب وحصار ودمار في قطاع غزة.

ويشتمل المعرض الذي يقام في جامعة قطر ويستمر عدة أيام، وافتتحه وزير البيئة والتغير المناخي القطري، الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، على العديد من الأعمال واللوحات الفنية والمشغولات اليدوية التي تعكس حياة الفلسطينيين في غزة، وما يجري فيها من أحداث هذه الأيام.

وسيتم تقديم ريع المعرض لإغاثة أهالي قطاع غزة بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية.

كما يتضمن المعرض لوحة لخريطة فلسطين ليوقع عليها كافة زوار المعرض، ورسما حيا لعدد من الفنانين، وعرضا لفيديوهات قصيرة عن القضية الفلسطينية، إلى جانب أنشطة فنية أخرى مثل: الرسم على الوجه والكف، وغيرها من الفنون.

وقالت رئيسة قسم التربية الفنية في كلية التربية بجامعة قطر الدكتورة لطيفة المغيصيب، إن حرب غزة خلفت الكثير من الشهداء والجرحى والقصف والدمار والحصار الذي أثر على مشاعر الإنسانية، ليتخذ الفنان من ريشته وسيلة تعبيرية، لافتة إلى أن المعرض الفني الخيري ‏"غزة بنبض ألواني"، يهدف إلى مشاركة الفنانين وطالبات التربية الفنية من خلال أعمالهم الفنية التي تنبض بألوان مشاعرهم للتعبير عن الأحداث الجارية من حرب وحصار ودمار في غزة وعرضها في المعرض.

وأضافت أن المعرض يأتي استجابة إنسانية للأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، إذ لا يمكن أن تنفصل الثقافة ولا الفن عما يحدث حولهما في الواقع، منوهة بأن الفن قادر على أن يكون لسانا يتحدث عن قضايانا الكبرى التي تمس عمق وجداننا وهويتنا وديننا، ويتم توظيفه للحديث عن الألم والخيبة والغضب المتراكم في وعي أمتنا التي تعاقبت عليها الأحداث القاسية.

--(بترا)

م ف/م د/أس

10/11/2023 15:17:09