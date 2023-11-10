الرئيس الفلسطيني: الحلول العسكرية والأمنية في غزة لن تجلب الأمن والسلام لأحد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 10 تشرين الثاني (بترا)- حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يحدث في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد.
وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمة له في الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عدم القبول بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي أجزاء منه، تحت أي مسمى كان، مثلما أكد عدم القبول بتكرار نكبة 1948.
وقال، إن الشعب الفلسطيني لن يترك وطنه وأرضه، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مضيفاً "سنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وتابع الرئيس عباس، "أن هذه الظروف الصعبة تتطلب منا رص الصفوف وتمتين جبهتنا الوطنية لتحقيق مشروعنا الوطني"، مؤكداً أن " منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة القرار الوطني المستقل".
واعتبر، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هو حرب إبادة جماعية، وأن قتل الآلاف من الأطفال والنساء إجرام ووحشية لا يمكن القبول به.
--(بترا)
م.ف/م ف/أس
10/11/2023 15:03:57
MENAFN10112023000117011021ID1107409367
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