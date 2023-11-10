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الرئيس الفلسطيني: الحلول العسكرية والأمنية في غزة لن تجلب الأمن والسلام لأحد

11/10/2023 2:29:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 10 تشرين الثاني (بترا)- حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يحدث في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد.
وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمة له في الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عدم القبول بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي أجزاء منه، تحت أي مسمى كان، مثلما أكد عدم القبول بتكرار نكبة 1948.
وقال، إن الشعب الفلسطيني لن يترك وطنه وأرضه، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مضيفاً "سنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وتابع الرئيس عباس، "أن هذه الظروف الصعبة تتطلب منا رص الصفوف وتمتين جبهتنا الوطنية لتحقيق مشروعنا الوطني"، مؤكداً أن " منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة القرار الوطني المستقل".
واعتبر، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هو حرب إبادة جماعية، وأن قتل الآلاف من الأطفال والنساء إجرام ووحشية لا يمكن القبول به.
--(بترا)
م.ف/م ف/أس
10/11/2023 15:03:57

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