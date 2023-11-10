وقفة تضامنية في الرصيفة دعما لصمود أهل غزة ضد العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 10 تشرين الثاني (بترا)- نظمت الفاعليات الرسمية والحزبية والشعبية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، وقفة تضامنية في الحديقة البيئية، دعماً لصمود الأهل في قطاع غزة، إزاء ما يتعرضون له من عدوان وحشي غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المشاركون في الوقفة التضامنية التي دعت إليها بلدية الرصيفة بالتعاون مع الهيئات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني، المجتمع الدولي، بضرورة وقف العدوان الوحشي الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، والسماح بإدخال الماء والغذاء والأدوية والوقود للقطاع وفتح المعابر، مؤكدين ضرورة وقف السياسة الهمجية والقتل والمجازر الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، حيث يستهدف العدوان الإسرائيلي المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمنازل.
وثمنوا جهود جلالة الملك عبد الله الثاني، والحكومة الأردنية الساعية في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرين إلى تأكيد جلالة الملك، أن إقامة سلام دائم وعادل وشامل بالمنطقة يرتكز على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 194 الذي يضمن للاجئين الفلسطينيين العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها وتعويضهم.
وأكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، في كلمة له، قوة اللحمة والترابط بين الشعبين الأردني والفلسطيني في الماضي والحاضر والمستقبل ووحدة الصف والمصير للشعبين.
وشدد الزيناتي على أن الشعب الأردني يقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني برفض سياسة التهجير للشعب الفلسطيني التي يسعى إليها المحتل على حساب دول المنطقة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات ستفشل دائما بسبب قوة الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك وقوة الجبهة الداخلية الأردنية.
--(بترا)
رن/م د/أس
10/11/2023 15:01:27
MENAFN10112023000117011021ID1107409366
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