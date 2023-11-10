وقفة تضامنية في الرصيفة دعما لصمود أهل غزة ضد العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 10 تشرين الثاني (بترا)- نظمت الفاعليات الرسمية والحزبية والشعبية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، وقفة تضامنية في الحديقة البيئية، دعماً لصمود الأهل في قطاع غزة، إزاء ما يتعرضون له من عدوان وحشي غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المشاركون في الوقفة التضامنية التي دعت إليها بلدية الرصيفة بالتعاون مع الهيئات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني، المجتمع الدولي، بضرورة وقف العدوان الوحشي الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، والسماح بإدخال الماء والغذاء والأدوية والوقود للقطاع وفتح المعابر، مؤكدين ضرورة وقف السياسة الهمجية والقتل والمجازر الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، حيث يستهدف العدوان الإسرائيلي المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمنازل.

وثمنوا جهود جلالة الملك عبد الله الثاني، والحكومة الأردنية الساعية في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرين إلى تأكيد جلالة الملك، أن إقامة سلام دائم وعادل وشامل بالمنطقة يرتكز على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 194 الذي يضمن للاجئين الفلسطينيين العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها وتعويضهم.

وأكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، في كلمة له، قوة اللحمة والترابط بين الشعبين الأردني والفلسطيني في الماضي والحاضر والمستقبل ووحدة الصف والمصير للشعبين.

وشدد الزيناتي على أن الشعب الأردني يقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني برفض سياسة التهجير للشعب الفلسطيني التي يسعى إليها المحتل على حساب دول المنطقة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات ستفشل دائما بسبب قوة الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك وقوة الجبهة الداخلية الأردنية.

--(بترا)

رن/م د/أس

10/11/2023 15:01:27