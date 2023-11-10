مسيرة حاشدة في إربد نصرة لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 10 تشرين الثاني (بترا)- نددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وشبابية ونسائية انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجدي إربد الكبير، والهاشمي، بدعوة من الهيئات الشعبية والنقابية والشبابية في المحافظة، باستمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شارع الهاشمي واستقرت عند ميدان الملكة نور، شعارات حيّت صمود الشعب الفلسطيني وغزة أمام العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال .

واستنكروا استهداف المدنيين والقصف الوحشي المستمر على شعب غزة الأعزل ومنع وصول المساعدات الإنسانية الكافية لهم خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية.

وحيا المشاركون صمود أهل غزة أمام هذا العدوان الغاشم، ودعوا أحرار العالم للوقوف إلى جانب القطاع لوقف وردع غلو قوات الاحتلال، واعتبروا أن ما تقوم به قوات الاحتلال من أعمال وحشية واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، جريمة حرب وإبادة بشرية جماعية.

وثمنوا موقف الأردن الشجاع والصلب الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة ومواقفه المستمرة وجهوده المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع.

كما انتقدوا صمت العالم الذي يقف موقف المتفرج أو الداعم لإسرائيل في عدوانها الهمجي وما تقوم به من قتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها العزّل، كذلك قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومقرات الإغاثة والإسعاف والدفاع المدني بدون أي اكتراث لقيم الإنسانية.

وأعربوا عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني عموما وقطاع غزة خصوصا على الصمود بوجه آلة البطش الإسرائيلية لأنهم أصحاب حق وشرعية.

--(بترا)

م.ق/م د/أس

10/11/2023 14:58:54