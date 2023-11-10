مسيرة حاشدة في إربد نصرة لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 10 تشرين الثاني (بترا)- نددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وشبابية ونسائية انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجدي إربد الكبير، والهاشمي، بدعوة من الهيئات الشعبية والنقابية والشبابية في المحافظة، باستمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.
ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شارع الهاشمي واستقرت عند ميدان الملكة نور، شعارات حيّت صمود الشعب الفلسطيني وغزة أمام العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال .
واستنكروا استهداف المدنيين والقصف الوحشي المستمر على شعب غزة الأعزل ومنع وصول المساعدات الإنسانية الكافية لهم خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية.
وحيا المشاركون صمود أهل غزة أمام هذا العدوان الغاشم، ودعوا أحرار العالم للوقوف إلى جانب القطاع لوقف وردع غلو قوات الاحتلال، واعتبروا أن ما تقوم به قوات الاحتلال من أعمال وحشية واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، جريمة حرب وإبادة بشرية جماعية.
وثمنوا موقف الأردن الشجاع والصلب الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة ومواقفه المستمرة وجهوده المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع.
كما انتقدوا صمت العالم الذي يقف موقف المتفرج أو الداعم لإسرائيل في عدوانها الهمجي وما تقوم به من قتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها العزّل، كذلك قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومقرات الإغاثة والإسعاف والدفاع المدني بدون أي اكتراث لقيم الإنسانية.
وأعربوا عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني عموما وقطاع غزة خصوصا على الصمود بوجه آلة البطش الإسرائيلية لأنهم أصحاب حق وشرعية.
--(بترا)
م.ق/م د/أس
10/11/2023 14:58:54
MENAFN10112023000117011021ID1107409365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.