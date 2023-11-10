وقفة تضامنية بالعقبة مع الأشقاء في غزة والضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 10 تشرين الثاني (بترا)- نفذت الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية في محافظة العقبة عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفة تضامنية مع الأشقاء في غزة والضفة الغربية، أمام مسجد الحسين بن طلال وسط مدينة العقبة، منددين بعدوان الكيان الإسرائيلي على القطاع.
وتأتي هذه الوقفة للتنديد بالهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأدت لاستشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وجرح أكثر من 25 ألف آخرين، جلهم من الأطفال والنساء.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بالمواقف العالمية، مطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية له، ومحاسبة الاحتلال وقادته على عمليات الأجرام التي نفذتها ضد الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.
--(بترا)
ا م/م د/أس
10/11/2023 14:25:52
MENAFN10112023000117011021ID1107409364
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