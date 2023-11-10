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وقفة تضامنية بالعقبة مع الأشقاء في غزة والضفة الغربية

11/10/2023 2:29:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 10 تشرين الثاني (بترا)- نفذت الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية في محافظة العقبة عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفة تضامنية مع الأشقاء في غزة والضفة الغربية، أمام مسجد الحسين بن طلال وسط مدينة العقبة، منددين بعدوان الكيان الإسرائيلي على القطاع.
وتأتي هذه الوقفة للتنديد بالهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأدت لاستشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وجرح أكثر من 25 ألف آخرين، جلهم من الأطفال والنساء.




ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بالمواقف العالمية، مطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية له، ومحاسبة الاحتلال وقادته على عمليات الأجرام التي نفذتها ضد الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.
--(بترا)
ا م/م د/أس
10/11/2023 14:25:52

MENAFN10112023000117011021ID1107409364

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