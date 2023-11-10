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وقفة تضامنية أمام المسجد الكالوتي تندد بالمجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

11/10/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- نفذت فعاليات شعبية وشبابية عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي في العاصمة عمان، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على قطاع غزة ومحيطها، الذي أودى بحياة المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
ورفع المشاركون شعارات أدانت الصمت العالمي جراء ما يحدث من مجازر لا إنسانية، ترتكبها قوات الاحتلال يوميا بحق سكان القطاع .
وطالب المشاركون في هتافاتهم، المجتمع الدولي إلى أخد دوره الحقيقي في الضغط على إسرائيل، لوقف القصف الذي يستهدف المستشفيات والمدارس والبيوت والعمارات السكنية، وعدم التغاضي عن جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والأطفال الأبرياء، وعدم التعامل مع هذه الحرب العدوانية بازدواجية من حيث المعايير واستباحة الدم الفلسطيني .
وطالبوا أيضا بوقف الاتفاقيات مع إسرائيل وقطع التعامل الدبلوماسي ومقاطعة جميع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل.
--(بترا)
رخ/م د/أس
10/11/2023 14:19:02

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