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الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي فوري لحماية المستشفيات وطواقمها والمرضى والنازحين بغزة

11/10/2023 2:29:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 10 تشرين الثاني (بترا)- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي تركز من استهدافها حاليا على المستشفيات وطواقم الإسعاف ومركباتهم، وتعرض حياة المرضى وآلاف المدنيين لخطر الموت والقتل.
وطالبت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، بموقف دولي إنساني حازم يجبر إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة فورا، ووقف استهداف المستشفيات، وضمان حماية المدنيين وتوفير جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحماية الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في المستشفيات.
--(بترا)
م . ف/أس
10/11/2023 14:06:52

MENAFN10112023000117011021ID1107409361

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