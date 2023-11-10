الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي فوري لحماية المستشفيات وطواقمها والمرضى والنازحين بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 10 تشرين الثاني (بترا)- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي تركز من استهدافها حاليا على المستشفيات وطواقم الإسعاف ومركباتهم، وتعرض حياة المرضى وآلاف المدنيين لخطر الموت والقتل.
وطالبت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، بموقف دولي إنساني حازم يجبر إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة فورا، ووقف استهداف المستشفيات، وضمان حماية المدنيين وتوفير جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحماية الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في المستشفيات.
--(بترا)
م . ف/أس
10/11/2023 14:06:52
MENAFN10112023000117011021ID1107409361
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