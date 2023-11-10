وقفة تضامنية حاشدة في قطر دعما لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 10 تشرين الثاني (بترا)- شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة للأسبوع الخامس على التوالي، بمشاركة آلاف المواطنين والمقيمين.

وبعد أن أدى المشاركون في الوقفة التضامنية صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأكبر في البلاد، وهو مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، خرجت حشود غفيرة، وهم يهتفون بنصرة فلسطين وقطاع غزة والمسجد الأقصى، وصدحت حناجرهم بشعارات "بالروح والدم نفديك يا فلسطين"، "يا أقصانا لا تهتم نحن وراك بالروح والدم"، في وقفة تضامنية تعبر عن دعمهم ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية، الأعلام الفلسطينية، منددين بالمجازر التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدوا أنهم أرادوا من خلال وقفتهم التضامنية اليوم، بيان وحدة شعوب العالم الإسلامي، وإرسال رسالة للشعوب الحرة في العالم بالمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن فلسطين ليست وحدها فهي القضية الأولى والمركزية للعرب.

--(بترا)

م ف/م د/أس

10/11/2023 13:55:24