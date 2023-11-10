وقفة تضامنية حاشدة في قطر دعما لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 10 تشرين الثاني (بترا)- شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة للأسبوع الخامس على التوالي، بمشاركة آلاف المواطنين والمقيمين.
وبعد أن أدى المشاركون في الوقفة التضامنية صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأكبر في البلاد، وهو مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، خرجت حشود غفيرة، وهم يهتفون بنصرة فلسطين وقطاع غزة والمسجد الأقصى، وصدحت حناجرهم بشعارات "بالروح والدم نفديك يا فلسطين"، "يا أقصانا لا تهتم نحن وراك بالروح والدم"، في وقفة تضامنية تعبر عن دعمهم ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية، الأعلام الفلسطينية، منددين بالمجازر التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدوا أنهم أرادوا من خلال وقفتهم التضامنية اليوم، بيان وحدة شعوب العالم الإسلامي، وإرسال رسالة للشعوب الحرة في العالم بالمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن فلسطين ليست وحدها فهي القضية الأولى والمركزية للعرب.
--(بترا)
م ف/م د/أس
10/11/2023 13:55:24
MENAFN10112023000117011021ID1107409360
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