مسيرة تضامنية بوسط البلد ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد، مسيرة تضامنية مع أبناء الشعب الفلسطيني، شارك فيها جميع أطياف المجتمع الأردني إلى جانب أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني.

وندد المشاركون بالهجمة العدائية الشرسة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية لقطاع غزة.

ودعوا إلى تحرك دولي وعربي فاعل ضد العدوان الغاشم، مستنكرين حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب وتداعياتها.

وأشاد المشاركون بموقف الأردن المشرف، مطالبين بوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل، ورفعوا الأعلام الأردنية والفلسطينية كتعبير عن وحدة الصف والمصير واللافتات والصور التي تعكس بشاعة الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل، والتي استهدفت الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبين المجتمع الدولي والجهات الداعمة لحقوق الإنسان بالخروج عن صمتها، تأييدا للحقيقة والحق الفلسطيني وحقنا للدم الفلسطيني.

وأكدوا أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يتنافى كليا مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان، واتخاذ موقف موحد تجاه ما يحدث على الأرض من قتل للإنسان الفلسطيني، داعين المجتمع العربي وكل من يؤمن بالإنسانية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ومحاصرتها سياسيا واقتصاديا.

كما شددوا على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل القطاع، حيث يتعرض الغزيون لأبشع صور الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

--(بترا)

م ق/م د/أس

10/11/2023 13:47:13