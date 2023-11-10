أعداد قليلة من المصلين تتمكن من الوصول إلى المسجد الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 10 تشرين الثاني (بترا)- تمكنت أعداد قليلة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة اليوم الجمعة، بعد قيام قوات الاحتلال بفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين إلى البلدة القديمة والمسجد.

وهذه هي الجمعة الخامسة على التوالي التي يجرى فيها قمع المصلين الذين يرفض الاحتلال السماح لهم بدخول الأقصى، أثناء قيامهم بالصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى لأداء الصلاة، للجمعة الخامسة على التوالي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني والغاز السام المسيّل للدموع، ولاحقت المصلين واعتدت على عدد منهم بالضرب.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

10/11/2023 13:35:37