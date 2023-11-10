الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 2400 فلسطيني بالضفة الغربية منذ الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 10 تشرين الثاني (بترا)- أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فجر اليوم الجمعة، 90 شخصا على الأقل بالضفة الغربية المحتلة؛ مما يرفع عدد المعتقلين فيها إلى 2400، منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وأوضح نادي الأسير عبر حسابه على (فيسبوك)، أن حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت قوات الاحتلال خلالها بعض المواطنين كدروع بشرية، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مجموعة من المواطنين كرهائن، كما قام الاحتلال بهدم منزل الأسيرين محمد وصقر الشنتير.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

10/11/2023 13:26:58